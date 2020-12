Limberskému prohřešek ze Slovácka prošel, proti Slavii může nastoupit

Limberský díky benevolenci rozhodčích unikl potrestání na hřišti. A unikne definitivně, jak vyplývá z úterního komuniké disciplinární komise.

V poslední minutě po čtvrtém gólu Slovácka v přerušené hře mrštil míčem po protivníkovi Patriku Šimkovi, kterého trefil do zadní části těla.

Červená karta za nesportovní chování, nebo jen žluté napomenutí? Komise rozhodčích se do úterního poledne k incidentu nevyjádřila.

Hlavní rozhodčí Ondřej Ginzel to nechal bez povšimnutí, nebo přestupek nemusel vůbec vidět.

Pokud Limberského počínání nezaregistroval a jestli podle pravidel bylo na vyloučení, měli ho upozornit videoasistent Petr Dobrušák či jeho pomocník u videa Jan Paták.

Jelikož to neudělali, Limberský zápas dohrál.

Řády obecně umožňují disciplinární komisi zahájit řízení, i když hráč na hřišti potrestání unikne.



Například pokud disciplinárka dostane podnět od komise rozhodčích nebo to do své zprávy napíše delegát. Zvlášť když došlo k přestupku, který vedl k vážnému zranění.

Zároveň se však komise takovým případům brání, aby příliš často nesuplovala práci rozhodčího na hřišti.

V podobných situacích se zvažuje, jestli sudí mohl přestupek vidět, jestli se stal za jeho zády nebo vedl ke zranění.

Jenže právě přítomnost videoasistentů na utkání roli disciplinárky v případu značně oslabuje, i kdyby Limberského čin byl na vyloučení.

Plzeňský trenér Adrián Guľa promlouvá k obránci Davidu Limberskému.

A i kdyby Limberského chování neviděl hlavní Ginzel, sudí u videa ho vidět museli, ale přešli to. Přestupek vyhodnotili tak, že na červenou kartu nebyl. I když to mohla být chyba, disciplinárka ji ze své pozice napravit nemůže.

Limberského čin nebyl pro soupeře nijak nebezpečný, šlo spíš o klukovinu. I ta se však trestá červenou kartou.

Do Řepky už zase vstoupil démon Dobová analýza zmiňovaného Řepkova blikance Tomáš Řepka hází míč na Aleše Bestu z Brna - repro TV.

Podobného přestupku v přerušené hře se na jaře 2008 dopustil sparťan Tomáš Řepka, který hodil míč po brněnském Aleši Bestovi. Sudí Matějek ho po minutě od úvodního výkopu vyloučil.

Proč pro Řepku červená a Limberskému by stačila žlutá? Rozdíl byl jen v tom, že sparťan hodil míč do obličeje, plzeňský bek útok na hlavu nesměřoval. Na druhou stranu Řepkův blikanec postrádal agresivitu, Limberský hodil míč vší silou.

Tenkrát by Sparta případným vítězstvím udělala rozhodující krok k obhajobě titulu, vedla by o sedm bodů před Slavií, které do konce sezony zbývaly tři utkání. Jenže Brnu doma podlehla 0:2 a pak nezvládla ani zbývající dvě utkání proti Ostravě a v Liberci. A prvenství získala Slavia.