Plzeňský kapitán po výprasku: O půli jsme si řekli, že to otočíme...

Západočeši tak nedokázali navázat na povedené úterní představení proti Teplicím. Pokud si chtějí před koncem kalendářního roku trochu zlepšit náladu, potřebují ve středu zvítězit nad Slavií.



„Ale odčinění to nebude, spíš velká šance,“ komentuje Brabec nadcházející střet.

Start do zápasu jste trochu prospali, prohrávali jste, vzpamatovat jste se nedokázali...

Nevyšlo nám to tak, jak bychom si představovali. Hned od začátku. Rychle jsme inkasovali a už jsme se do toho těžko dostávali.

Dá se říct, že vás první obdržená branka srazila?

Samozřejmě tomu pomohla, ale nemyslím si, že bychom byli nějakým způsobem zaskočení. Spíš naopak. O poločase jsme si řekli, že to otočíme, ale na úvod druhé půle jsme hned dostali branku a o to těžší jsme to měli.

Čím to, že jste nezvládli navázat na výkon proti Teplicím z předchozího kola?

Nevím, těžko říct. Každopádně jsme z toho zklamání, protože jsme věřili, že už to konečně přijde a bude to lepší. Teď se s tím musíme zase nějakým způsobem vypořádat.

Už ve středu doma přivítáte v závěrečném duelu tohoto roku vedoucí Slavii. Berete to jako šanci další zaváhání odčinit?

Zápas proti Slavii je jednoznačně výzvou. Na druhou stranu jsme na podzim udělali tolik chyb, že to neberu jako možnost odčinění. Spíš velká šance, jak se vrátit na ty přední příčky.