Všechno špatně. Židle pod plzeňským trenérem Guľou přišla o jednu nohu

Už je to dlouhých dvacet let, co Viktoria vyfasovala od klubu, který dnes nese název Slovácko, podobný výprask. V srpnu 2000 utržili Západočeši na staroměstském stadionku Širůch ještě o gól vyšší debakl, jenže vítězný 1. FC Synot tenkrát bojoval ve středu tabulky a pro Plzeň skončila sezona pádem do druhé ligy.

Posledních pár let je Viktoria v pozici, kdy by měla v podobných zápasech bodovat naplno. Slovácko sice patří mezi její neoblíbené soupeře, to však není omluvou pro tak slabý výkon.

Zlín, České Budějovice, Karviná, Slovácko. Výčet protivníků, které za poslední měsíc Plzeň nejenže neporazila, ale dokonce jim ani nedokázala vsítit gól.

A to je problém.

Velice výrazný problém.

Výhra v předešlém kole 7:0 nad Teplicemi přinesla určitý optimismus, ten ale bryskně mizel jednou obdrženou brankou za druhou...

Viktoria si v neděli nedokázala vytvořit souvislou převahu. Ve druhé půli sice ukázala jisté záblesky tlaku, ten však velice výrazně zastínily tři inkasované góly.

„Zápas jsme bohužel nezvládli jak herně, tak ani výsledkově,“ hlesl na tiskové konferenci plzeňský trenér Adrian Guľa.

Slovácko bylo aktivnější, na branku gólmana Hrušky vyslalo úctyhodných deset střeleckých pokusů. Bylo vidět, v jak špatné psychické pohodě se Západočeši nacházejí.

A tak opět vyvstává otázka: co dál, Viktorie?

Jestliže se trenérská stolička pod Guľou dosud kývala, teď už přišla o jednu nohu a slovenský kouč musí hodně pracně vyrovnávat balanc, aby se nerozpadla úplně.