Narušená miliardová pohádka. I Slavia ukázala, že je zranitelná

Jako v neděli v Opavě, odkud vedoucí tým tabulky jel domů jen s remízou 1:1. „Sami jsme si to udělali těžké. Výkonem a přístupem,“ mračil se trenér Jindřich Trpišovský. „Opava hrála na hranici možností, dřela a bod si zasloužila. Kde jsme byli my, to nevím.“

Správně - kde byla ta Slavia, která si ve středu zaslouženě vyválčila vysněnou Ligu mistrů?

Vypadala profesorsky, podruhé v sezoně ztratila. Pořád zůstává neporažená, ale včerejšek by pro ni měl být vážným varováním.

Zvlášť je třeba vypíchnout, že hosté hráli ve Slezsku skoro celý zápas přesilovku - už ve 12. minutě mazal do šaten domácí stoper Svozil, a protože Slavia pak díky Olayinkovi brzy vedla, zdálo se, že nemůže selhat. Chyba!

Ve druhé nastavené minutě gólman Kovář, který narychlo zaskočil za zraněného Koláře, nedosáhl na centrovaný míč, opavský kapitán Žídek lehce trefil prázdnou branku a z první střely na branku zařídil týmu nečekaný bod.

A slávistická aura oslabila. Ani obhájce titulu není nepřemožitelný, i když tak teď v rámci české ligy může na první pohled vypadat.

Hned na začátku sezony vykopala Slavia poklad, čtyřsetmilionový bonus za Ligu mistrů. K němu přičtěte mimořádné sumy za prodej pěti opor: Deli, Ngadeu, Stoch, Zmrhal a naposledy talent Král vynesli dohromady přes 600 milionů korun.

Výsledek? Víc než miliarda v pokladně!

Slavia chce být soběstačná a nespoléhat jen na štědrost bohatých čínských majitelů, nebývale vysoké příjmy jí pomohou i k tomu, aby dodržela přísná pravidla finančního fair play, která nastavila evropská fotbalová unie UEFA.

Ale je třeba brát v potaz i výdaje, které pohádková čísla přece jen srážejí níž. Za posily utratila více než 170 milionů a podobně výrazná suma odtekla za bonusy spojené s postupem do Ligy mistrů: pro kabinu, kluby, z nichž se nakupovalo, nebo agenty.

I tak Eden zažívá čas hojnosti a spokojenosti, kterou nedělní škobrtnutí v Opavě narušilo jen lehce. Varovat by však mělo.