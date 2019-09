Plzeň zvládla koncovku v Příbrami, vedoucí Slavia hraje proti Opavě

Slavia nastoupí v Opavě už bez Alexe Krále, který za 310 milionů dnes oficiálně přestoupil do Spartaku Moskva. Bude se snažit prohloubit krizi Opavy, která prohrála pětkrát v řadě.

Souboj celků ze středu tabulky, tak by se dal charakterizovat souboj Sparty s Olomoucí. Obě mužstva ale rozhodně myslí na mnohem vyšší patra ligové tabulky.



České Budějovice se utkají se Zlínem, Jablonec přivítá Ostravu a Teplice hrají s Karvinou.

V sobotu si druhá Plzeň poradila se štěstím s Příbramí díky brance Jana Kopice deset minut před koncem. Na Slavii tak ztrácí dva body, vedoucí tým má ale nedělní duel k dobru.

„Obě mužstva se snažila hrát ofenzivně, byla spousta šancí. Myslím, že zápas byl nahoru dolů z obou stran. My jsme měli asi víc příležitostí, bohužel jsme je v některých fázích neproměňovali. Ale pak se na druhou stranu k nám přiklonilo ke konci zápasu štěstí a padl tečovaný balon do brány,“ hodnotil vítězné střetnutí plzeňský kouč Pavel Vrba.



Trenér Slovácka Martin Svědík se rozčiluje během utkání s Mladou Boleslaví.

Mnohem méně byl spokojený Martin Svědík, jeho celku totiž nebyla proti Mladé Boleslavi sporně uznána branka Marka Havlíka kvůli údajnému ofsajdu. „Nerozumím tomu, proč neplatil náš druhý gól, rozhodčí komentovat nebudu a ani nemůžu. Ale co se tady dělo ve druhé půli, to jsem dlouho nezažil. Tentokrát by bylo video na zápase potřeba,“ zlobil se po remíze trenér Slovácka.

Bohemians zachránil proti Liberci svými premiérovými ligovými zásahy Jan Vodháněl. Trefil se dvakrát a měl hlavní podíl na domácí výhře 2:1.