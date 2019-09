Už není na co čekat, řekl si Žídek. A obral Slavii o body

„Je to euforie, protože jsme skoro celý zápas hráli v deseti – a ještě proti Slavii, což je těžké. Ale fyzicky jsme utkání zvládli a zaplať pánbůh za ten bod,“ řekl opavský kapitán Žídek.

Jak důležité bylo, abyste na centr dobře zareagoval?

Trenér nás nutí, abychom kraje zavírali i my beci. Řekl jsem si, že už není na co čekat a šel jsem tam. Naštěstí balon propadl a už šlo jen o to, trefit ho. Měl jsem trochu strach, protože takové kopy jsou těžké.

Věřili jste vůbec, že byste i v deseti mohli vyrovnat?Dokud to bylo 0:1, tak jsme furt věřili, že můžeme z nějaké standardky nebo situace dát gól, což se nakonec povedlo. Zasloužená remíza to asi není, ale šli jsme si za ní. Za ten bod jsem moc rád.

Až do minulé sezony, do svých 33 let jste čekal, až si zahrajete první ligu. Kam ten gól řadíte?

Určitě výš než ten můj první proti Teplicím, protože ten nevedl k bodům. Tento ano, a ještě proti Slavii, která postoupila do Ligy mistrů. Je úžasné, co dokázala.

Bylo těžké seskupit tým po vyloučení Svozila?

Jen Honza Schaffartzik se stáhl z postu defenzivního záložníka na stopera. Nechtěli jsme zbytečně zalézat, protože to by byla naše smrt a dopadlo by to daleko hůř.

Ani jste soupeře nepustili do žádných velkých šancí, že?

Organizačně jsme to, až na menší výjimky, zvládli velice slušně. A suverénně nejlepší náš hráč byl brankář Vojta Šrom. Měl skvělé zákroky. Podržel nás.