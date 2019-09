Lítali ze strany na stranu, chybělo nám lepší řešení, řekl Kúdela po ztrátě

Je pro vás remíza výraznou ztrátou?

To se stane, na světě jsou horší věci. Nemusíte pokaždé vyhrát, ale myslím si, že jsme ten zápas měli zvládnout. Měli jsme to jako na podnose. Červená karta, brzy jsme vedli, jenže od té doby jsme měli střely, ale střely z nesmyslných pozic si myslím. Nebylo to týmové, možná proto to skončilo 1:1.

Máte pro to vysvětlení?

My si to rozebereme, není důvod teď něco rozebírat tady před vámi. Řekneme si to v kabině a pro příště to je ponaučení pro nás. A nesmí se to opakovat.

Kde vznikla u inkasovaného gólu chyba?

Dlouhý balón, to, co hráli celé utkání. Nějak to propadlo, centr a pak už jsem to viděl v brance. Těžko říct, zda se někdo nechytil, neviděl jsem to a nevím.

Myslíte si, že jste v deseti hrajícího soupeře podcenili?

To bych neřekl, chyběl tomu druhý gól. Vždycky může vzniknout nějaká taková situace. Ale nám by se to stávat nemělo a o to více mrzí, že to bylo v 90. minutě.

Semkla se Opava po vyloučení?

Spíš lítali ze strany a na stranu, protože neměli balón. To nebylo tím, že se semkli, měli toho myslím plné zuby. Nechtěl bych se tady povyšovat, ale my jsme měli balón v držení a oni běhali. Čekali na naši chybu, faul nebo když se nám popřípadě něco nepodaří. A bohužel je to 1:1.

Byl pro vás gólman Vojtěch Šrom velkou překážkou?

Nevím, chytal dobře. My jsme to v některých situacích trefovali blbě, v jiných to zase chytil pěkně. To je fotbal, my jsme to měli hlavně řešit daleko lépe, konstruktivněji.

Nicolae Stanciu ze Slavie (vpravo) si kryje míč před Janem Žídkem z Opavy. .

Mohla vám po postupu do Ligy mistrů trochu chybět koncentrace?

Určitě není nikdo, kdo by mohl říct, že soustředěný nebyl. Ba naopak by nás to mělo povzbudit. Navíc bychom měli mít radost z toho, jakou máme skupinu. Trenér to teď protočil, dostali druzí šanci ukázat se, že na to mají a že do týmu patří. Je nás hodně a může hrát kdokoliv.

První ztráta v nové sezoně přišla v Karviné, teď zase v Opavě. Hraje se vám proti týmům ze spodku tabulky hůř?

Opava byla vyložené zavřená, to bylo jako v házené. Se vším respektem byli zavření a nevěděli. Pořád byli v zámku, těžko se nám tam dostávalo, kdežto v Karviné jsme měli smůlu, nedali jsme penaltu, měli mraky šanci. Soupeř bránil a těžko se nám tam dostávalo.