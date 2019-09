Druhý nejdražší hráč z ligy. Král jde ze Slavie do Spartaku za 310 milionů

Ve Slavii působil Král od svých třinácti let, v únoru 2017 ji však s vidinou ligové minutáže vyměnil za Teplice. O necelé dva roky později se do Edenu vrátil a nyní si premiérově vyzkouší zahraniční angažmá.

„Alex nás po návratu všechny překvapil svou dravostí a bojovností. Způsob a rychlost, jakými se prosadil, a to, jak zvládl zápasy s těžkými soupeři zvučných jmen v Evropské lize, bylo neskutečné. Když se suma vyšplhala na astronomickou částku, nechali jsme rozhodnutí na hráči samotném. Klub dostává i procenta z dalšího prodeje a další bonusy,“ uvedl slávistický šéf Jaroslav Tvrdík.



Poslední utkání, které Král za Slavii odehrál, byla odveta závěrečného předkola Ligy mistrů proti Kluži, v němž si Pražané vybojovali postup do hlavní fáze nejprestižnější klubové soutěže.

„Je to český reprezentant, hrál ve velké formě. Nejlepší zápasy odehrál v Evropské lize – v Genku, se Sevillou, Chelsea i proti Kluži. Svým pojetím se pozici osmičky trošku vymykal, byl atypický. Je to sportovní oslabení, ale na druhou stranu byla nabídka pro klub monstrózní a skvělá byla i pro hráče. Alex to chtěl zkusit, chtěl odejít. Kdyby řekl, že nechce, tak se to neřešilo,“ prohlásil trenér Jindřich Trpišovský.

A co je zač nový zaměstnavatel vlasatého záložníka? Spartak Moskva je po sedmi kolech ruské nejvyšší soutěže na sedmém místě, v uplynulém ročníku skončil pátý. Na kontě má dvanáct sovětských titulů a deset v éře novodobé ruské ligy. Skupinu evropských pohárů si v této sezoně nezahraje, v předkole Evropské ligy jej vyřadila portugalská Braga.