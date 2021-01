Taťkovi pro radost. Gabrielovo číslo 4 ve fotbalových Teplicích žije!

„Taťka tady nosil na dresu čtyřku, tak jsem si ji vzal taky, chtěl jsem mu udělat radost. Mám čtyřku rád, znám ji od dětství právě díky němu,“ svěřila se v klubové televizi talentovaná posila z plzeňské Viktorie. „Na podzim v Mladé Boleslavi jsem si na záda vybral dvojku, kterou má můj brácha.“

Zatímco jeho otec přicházel ke sklářům coby třicetiletý mazák a účastník Eura 2000, mladší z Gabrielů je stále zelenáč. Během zápůjčky v Mladé Boleslavi si devatenáctiletý obránce zapsal první čtyři ligové starty, jeden z nich v základní sestavě.

„Asi tátovi udělalo radost, že jsem šel do Teplic jako on,“ tuší syn. „Ale nechává na mně, jak se chytím, kam povede má kariéra. Ve stejném klubu nejsme poprvé, už jsme to zažili ve Spartě nebo v Německu. Už to není speciální. Ani mi neříkal, že by v Teplicích bylo něco specifického, za tu dobu se to tady změnilo.“

Cíl obou Gabrielů pro teplické angažmá je/byl stejný - pravidelně nastupovat. Starší se v Teplicích na jaře 2003 rozehrával coby host z Kaiserslauternu, kde toho moc neodkopal a dlouho se potýkal se zraněním. Mladší zase potřebuje sbírat herní praxi mezi dospělými.

„Znám ho velmi dobře z reprezentace do 20 let, byl v akademii Sparty a nyní je hráč Plzně. Má velmi dobré parametry a vidím v něm budoucnost, jeho kariéra je dobře rozjetá. Musí šanci chytit za pačesy a ukázat se v co nejlepším světle,“ řekl po příchodu mladíka teplický trenér Radim Kučera.

V generálce nastoupil Gabriel v tříčlenné defenzivní linii vedle Ondřeje Mazucha, hlavní zimní akvizice žlutomodrých. „Jsem na něj zvyklý, hráli jsme spolu už v Mladé Boleslavi. Je zkušený, poslouchám ho já, poslouchají ho všichni.“ Gabriel možná o trochu víc: „Osobně se s ním bavím o fotbale často, jak v šatně, tak v autě, jezdíme spolu z Prahy. Jeho rady jsou dobré.“

Třeba je prodá už v mrazivé jarní prvoligové premiéře, kterou obstará Teplicím páteční duel proti Jablonci. „Vůbec mi nevadí, že začínáme jarní část soutěže tak brzo. Naopak. Strašně se těším na ligový zápas. Čím dřív, tím líp!“

Petr Gabriel zvládl na Stínadlech deset utkání, gól nedal. Překoná ho jeho syn?