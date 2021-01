Teplice v generálce poskládaly novou obranu. A byla solidní, chválil trenér

„Když soupeře nepouštíte do šancí, je to fajn vizitka defenzivy. Dobré dostupování, dobrá komunikace, dobré přebírání hráčů; mělo to solidní parametry,“ chválil obranné nováčky trenér Radim Kučera.

Skláři postrádali kvůli koronaviru několik hráčů, kteří se začnou od soboty vracet do tréninku. Kučera tedy vsadil na rozestavění 3-5-2 a pozice stoperů obsadili noví muži: mladík Šimon Gabriel z Plzně, s kapitánskou páskou mazák Ondřej Mazuch z Mladé Boleslavi a Francouz Ruben Droehnle.

„Mazuch řídil obranu, působil klidně a jistě, komunikoval, byl slyšet, což mužstvu pomáhá. Věřím, že bude přínosem,“ poklonil se Kučera největší zimní posile. Gabriel, který se s Mazuchem potkal při svém mladoboleslavském hostování, tvrdil: „Jsem na něj zvyklý, už jsme spolu hráli. Mazi je zkušený, poslouchám ho já, poslouchají ho všichni.“

I Droehnle zaujal, a to nejen v obraně, ale i svým ofenzivním pojetím. Může se stát francouzskou spojkou mezi obranou a útokem. „Droehnle má kvalitní přihrávku i rozehrávku, je silný na míči a zásoboval spoluhráče dobrými centry, které i na tréninku mají zajímavé parametry,“ poznamenal Kučera.

Jen závěr zápasu ho neuspokojil, soupeř zatlačil a Teplice zachránila tyč. „Až posledních osm minut jsme v defenzivně nezvládli, soupeř nastřelil tyčku, měl závar po rohu. Nevím, jestli to bylo ovlivněné prostřídáním, ale už to nebylo tak kompaktní. Stáhl jsem Mazucha, posunul Černého, trošku se to rozbilo,“ líčil Kučera v klubové televizi. „Ale chtěl jsem dát čichnout i mladým, Vachouškovi, Huralovi a Korseltovi.“

V celkovém vysvědčení však skláři podle Kučery v defenzivě obstáli. „A to jak obrana, tak i brankář a vlastně celý tým. Jsem rád, že nově složená defenziva uhrála nulu, je to důležité,“ vypíchl Kučera. „Do ofenzivy to bylo kostrbatější, se šancemi jsme mohli naložit daleko líp.“

Příležitost dostal i brankář Jan Čtvrtečka, hostující ze Sparty. Během 2. poločasu vystřídal uzdravenou jedničku Tomáše Grigara.

V pátek 15. ledna Teplice hostí v jarní ligové premiéře Jablonec.