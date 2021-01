Teplice hlásí hostování ze Sparty a Plzně, lotyšský mistr Hora nezůstane

„Kuba má u nás platnou smlouvu, ale víme, že by rád pokračoval v zahraničí, proto jsme v kontaktu s jeho agenty a situace se intenzivně řeší,“ prohlásil Štěpán Vachoušek, sportovní ředitel FK Teplice.

Jakub Diviš už se v brance Teplic neobjeví, skončila mu smlouva.

Po brankáři Čtvrtečkovi sáhl kvůli dlouhodobému zranění Jana Plachého i odchodu Jakuba Diviše, jemuž vypršela smlouva. „Divišovi děkujeme za tři a půl roku v Teplicích i za to, jak zvládl poslední dvě utkání podzimu. Čvrtečka se připojí k dvojici Grigar - Němeček,“ uvedl v tiskové zprávě Vachoušek. Dvaadvacetiletý brankář získal ostruhy v druholigové Vlašimi a ve slovenském Ružomberku.

I devatenáctiletý Gabriel přichází na hostování, které se ještě dokončuje. „Trenér Radim Kučera Šimona zná velmi dobře z reprezentace do dvaceti let, navíc jde o talentovaného hráče na pozici, kde potřebujeme posílit,“ řekl Vachoušek k synovi Petra Gabriela, bývalého stopera Teplic.

Kouč Kučera o Gabrielovi tvrdí: „Nyní působil v Mladé Boleslavi, kde moc šancí nedostal, v posledních zápasech to nejspíš bylo i tím, že hráli ti, kdo tam mají smlouvu. Prošel mládežnickými reprezentacemi, byl v akademii Sparty a nyní je v Plzni. Má velmi dobré parametry a vidím v něm budoucnost, jeho kariéra je dobře rozjetá.“

Do teplického kádru se bude v krátké zimní přípravě snažit dostat třiadvacetiletý útočník Martin Macej, jenž naposledy působil v Baníku Ostrava; právě tam ho Kučera vedl. „Hledáme útočníka, který bude jistit naši stálou dvojici Mareš - Řezníček a který by mohl jejich úlohu do budoucna převzít,“ osvětlil Vachoušek. „Je to typ útočníka, který nám může pomoct, má dobrou výšku a rychlost. Uvidíme, jestli bude mít na to v kádru zůstat,“ řekl Kučera.

Partu nováčků doplnil Francouz Ruben Droehnle, stoper podepsal smlouvu již na sklonku podzimu.

V kádru kromě brankáře Diviše nejsou ani hosté ze Sparty. Záložník Jan Fortelný se během podzimu stal kometou teplické sestavy, zato útočník Matyáš Kozák se potýkal se zdravotními problémy. „Pokud by se Fortelný v kádru Sparty neprosadil, stále je možnost, že by se vrátil do našeho týmu, protože podle pravidel v letošní sezoně už nemůže nastoupit jinde než v Teplicích nebo ve Spartě,“ podotkl Vachoušek, který pracuje ještě na příchodu dalšího stopera.

Teplice vstoupí do prvoligového jara v pátek 15. ledna proti Jablonci. Jediný přípravný zápas s Viktorií Žižkov je čeká týden předtím. Přípravu začaly v okleštěné sestavě, během vánočních svátků se v týmu objevilo několik pozitivních testů na covid-19. „Jak jsme zakončili starý rok se zraněnými hráči, tak jsme nový začali s pozitivními. Což je komplikace, protože příprava je krátká. Ale snad nemoc pozitivní hráče nijak nepoznamená,“ modlí se Kučera.