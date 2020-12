Nenechme se uchlácholit, bodů jsme měli mít víc, tvrdí teplický kouč Kučera

„Kuba Diviš nás podržel v úvodu druhé půle, chytil stoprocentní gólovku, to bylo zlomové. Klobouk dolů před kluky, jak to zvládli po té sedmičce, všichni si byli vědomi, že jsme udělali ostudu a že máme co napravovat,“ oddechl si po úspěšné domácí podzimní derniéře Kučera.



Proč jste dal v brance přednost Divišovi před Němečkem?

Byla to ošemetná otázka, trefit se do pravého ořechového. Celý týden jsme řešili post gólmana, nebylo to stoprocentně o tom, že by Němeček vyhořel v Plzni, ale vnímal jsem, že se podepsal pod kuriózní gól s Olomoucí, v Plzni bych mu vyčetl jen Limberského trefu z dálky. Ale dostal sedm gólů, určitě se v tom piplal, je to ročník ’99, sbírá teprve zkušenosti. A my v týdnu cítili psychickou pohodu na straně Kuby. Jsem rád, že vychytal nulu. Hrál po dlouhé době, byla to těžká situace, zvládl to. Neříkám, že jsme se trefili, třeba by to vychytal i Něma.

Takže Plzeň je zapomenuta?

Tam to byl úplně jiný level, proti kterému jsme hráli. Plzeň se v tom utkání postavila na nohy, ukázala kvalitu. Když jsem se díval na ten zápas, využili skoro všechno, co měli. My jsme si to rozebrali, měli jsme video, ale i pohovory s jednotlivci, dvojicemi. A pak jsem na kluky apeloval, aby to hodili za hlavu a maximálně se koncentrovali.

A vyšlo to, ze čtyř zápasů pod vaším vedením Teplice posbíraly sedm bodů. Berete to?

I vzhledem k losu jsem vnímal, že každé body budou zlaté. Kromě kolapsu v Plzni jsme ostatní zvládli. Ale nejsme v klidné části tabulky, musíme se posouvat dál a dál. Nebudeme se chlácholit sedmi body, tým by měl mít na víc, měl by být daleko hladovější. Ne se tím uspokojit, mělo by nás to nakopnout!

Máte problémy hlavně se složením obrany, dorazí posily?

Přišel Francouz Droehnle, s testovaným Egertem jsme se rozloučili. Máme dva hráče rozjednané, věříme, že to je na dobré cestě. Chceme to dotáhnout ještě před svátky.