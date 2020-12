Teplický Mareš sestřelil Zlín. Na Vánoce jsme nemyslel. Hrál bych dál, řekl

Dva šťastné momenty Jakuba Mareše nasměrovaly fotbalisty Teplic k předvánočnímu vítězství ve Zlíně.

Po sedmibrankovém výprasku v Plzni tak Severočeši vyhráli oba zápasy, na Moravě bez hlavního kouče Radima Kučery, který Mareše a spol. dirigoval prostřednictvím asistenta Josefa Dvorníka z domácí izolace.

„Po změně trenéra jsme odehráli dva slušné zápasy, ale pak jsme schytali velký debakl v Plzni, kde jsme absolutně vyhořeli. Semklo nás to, protože jsme věděli, že jsme udělali ostudu. Jsem hrdý na tým. Sebrali jsme sílu a získali ze dvou kol šest bodů. Tyhle jsou zlaté,“ pronesl Mareš po výhře 3:2.

Brno jste porazili „hokejovou“ tečí Kučery, vy jste se prosadil stejně. Náhoda, nebo tohle trénujete?

Jsme na správném místě a dohráváme situace, jak máme. Teď jsem měl dvakrát štěstí, dvakrát mě to trefilo před bránou. Jsem tam, kde mám být. Štěstí se přiklonilo k nám.

Dva vaše góly musel posvětit videoasistent. Neobával jste se, že je odvolá?

To víte, že jo. Nikdy nevíte, co tam vymyslí. Měl jsem strach, ale naštěstí oba góly platily.

Vždycky po vyrovnání se Zlín nadechl, vzápětí jste ho ale zpražili dalším gólem. Byl tohle klíč k vítězství?

Samozřejmě. Druhý inkasovaný gól nás nakopl. Věděli jsme, že Zlín bude hrát doma jednoduše, a z jednoho brejku – ještě po naší standardce – nám dali gól. Ale ukázali jsme mentální sílu. Je to o hlavě a tentokrát jsme měli psychiku dobrou. Dali jsme venku tři góly, super.

Jak jste vnímal situaci po úvodní brance, kdy se kvůli šití hlavy domácího gólmana Dostála deset minut nehrálo?

Nerozumím tomu, nechápu to a nechci se k tomu vyjadřovat.

Dostál vypadal otřesený, těsně po druhé inkasované brance střídal. Sázeli jste na to, že není v pořádku?

Ano. Věděli jsme, že má nějaké problémy. Říkal jsem klukům, ať co nejvíce střílíme, protože byl určitě otřesený. Vyplatilo se. Za druhý gól sice nemohl, ale bylo vidět, že ho ten střet poznamenal.

Museli jste se obejít bez trenéra Radima Kučery. Jak vás to ovlivnilo?

Chodíme na testy dva dny před každým zápasem a bavili jsme se, ať to nikdo nemá. Bohužel to odnesli trenér a kustod, ale z hráčů naštěstí nikdo, protože jich moc nemáme. Zvládli jsme to. Trenér byl s asistentem domluvený na všech pokynech, takže nám je předával Pepa Dvorník. Jeli jsme ve standardním režimu.

Česká liga se hrála poprvé den před Štědrým večerem. Nechystal byste se raději doma na Vánoce?

Snažil jsem se na to moc nemyslet. Zažil jsem to v Polsku, kde se hrávalo také 22. nebo 23. prosince. Jsme profesionální sportovci a doba tohle přinesla. Museli jsme to kousnout. Pro nás zaplaťpánbůh. Za mě bych přestávku ani nedělal, hrál bych pořád.