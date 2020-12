Minipříprava? Hráči jsou rádi, že nebudou zimní galeje, tvrdí kouč Teplic

„Kromě Rubena Droehnle, který se zapojí od začátku přípravy, máme rozpracované také další posily,“ oznámil sportovní ředitel klubu Štěpán Vachoušek.

Droehnle je stoper nebo levý bek, skláře zaujal mimo jiné výbornou levačkou. I další nové tváře mají zaplnit hlavně pozice středních obránců. Tomáš Egert, který působil na britských ostrovech, to nebude, zkouška pro něj podpisem smlouvy nedopadla.

Ještě 23. prosince Teplice vyhrály ve Zlíně, po pouhých devíti dnech volna se hráči sejdou znovu. A už v pátek 15. ledna zahájí prvoligové jaro doma proti Jablonci.

„Problém v krátké zimní přípravě nevidím. Zažil jsem to v Německu jako hráč. Přijel jsem 22. prosince do Čech, po týdenní dovolené jsem se vracel zpátky. Vlastně to ani není příprava. Jen první týden se zapojí víc silové věci, pak už se najede na běžný týdenní mikrocyklus,“ tvrdí Kučera, který tříbodový import ze Zlína sledoval kvůli koronaviru jen z domova.

Léta byla v českých podmínkách zimní přestávka dlouhá a plná přípravných soubojů, to je teď pasé. Liga pádí rychle, aby dohnala skluz po podzimním sportovním lockdownu.

„Pro hráče to je novum, ale oni jsou rádi, že nebudou mít zimní galeje,“ usmívá se trenér Kučera. „Uvidíme, jak to nakonec budou vnímat, když na to nebyli zvyklí. Ale v téhle době covidu se člověk musí přizpůsobovat čemukoliv.“

A to platí i pro Teplice, protože sehrají jen jediný přípravný zápas místo plánovaných dvou. V pátek 8. ledna na Stínadlech hostí druholigovou Viktorii Žižkov s novým trenérem Davidem Oulehlou. Duel s Baníkem Most-Souš odpadl kvůli vládním nařízením. „Baník je amatérský tým a při momentálních opatřeních podle systému PES tak nemůže utkání odehrát,“ osvětlil na klubovém webu tiskový mluvčí Martin Kovařík.

Tohle už je jen teplická minulost. Zimní dril se tentokrát zkrátí na minimum.

Krátká pauza mezi podzimní a jarní částí bude podle Kučery stačit nejen na fyzický, ale i psychický odpočinek. „I ten týden hráčům prospěje. V Německu nebo v Anglii zimní pauzy nejsou, zato je hodně dlouhá v létě. My mívali pět šest týdnů. Takže i naši kluci budou moct v létě vypnout. I když plánovat to zatím nejde, protože nevíme, co se do té doby stane,“ uvědomuje si teplický trenér.