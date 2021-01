Úkol pro novou posilu Mazucha: Rozmluvit němou teplickou obranu

„Chtěli jsme zkušenost k mladým klukům a hráče, který tu zkušenost dokáže i prodat,“ vysvětlil Mazuchovo angažování teplický trenér Radim Kučera. „Potřebovali jsme někoho, kdo bude mužstvo řídit, kdo bude na hřišti komunikovat. Strašně málo kluků mluví. Sklony k tomu má jen Heidenreich, ten ale pode mnou ještě kvůli zranění nehrál, jinak je na trávníku ticho.“

Nový stoper Mazuch se na tuhle roli těší. „Mně se hraje s mladými kluky dobře,“ řekl v klubové televizi jednatřicetiletý hráč, který prošel zajímavými kluby. V životopise má belgický Anderlecht, italskou Fiorentinu, anglický Hull, ukrajinský Dněpropetrovsk či Spartu. „Mladí se ode mě můžou něco naučit a já je mám rád kolem sebe, když je můžu dirigovat. V tom nebude problém.“

Fotbalová příprava ligových týmů v zimě 2021

Za poslední kalendářní rok moc zápasů neodkopal, v Mladé Boleslavi ho pustili jen do dvanácti ligových. Naposledy nastoupil koncem srpna. „Věřím, že po roce v Mladé Boleslavi, kdy hrál nehrál, tedy v závěru už nehrál, bude mít zase chuť do fotbalu,“ sází Kučera na Mazuchovu motivaci restartovat se. „Ve svém zralém věku bude uplatňovat zkušenosti, přinese do našeho mužstva náboj. Jistě má hlad po tom roce ukázat, že na ligu ještě má. Porve se o to, aby tady hrával.“

S číslem 2 na dresu má být defenzivní jedničkou Teplic, které pozice stopera dlouhodobě trápila. Mazucha kontaktovaly už před Vánoci.

„Těším se na tohle angažmá. Když nabídka od Teplic přišla, o ničem jsem nepřemýšlel. Znám jak trenéra, tak Štěpána Vachouška,“ jmenoval sportovního ředitele sklářů. „Po roce v Mladé Boleslavi je to pro mě změna. Chtěl bych Teplicím pomoct k co nejlepšímu umístění v tabulce. Většinu kluků znám, s aklimatizací nebudou potíže.“

Snad ani se zdravím, věří 186 cm vysoký hráč. „Měl jsem menší problém, ale dá se říct, že rok jsem nebyl zraněný. Všechno je v pohodě, trénuji na sto procent a jsem připravený. Doufám, že mi zdraví vydrží a předvedu to na hřišti.“

Poprvé se do žlutomodrého trikotu oblékne už v dnešní generálce se Žižkovem, teplický soutěžní debut je naplánovaný na další pátek doma proti Jablonci.