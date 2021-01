Další teplický průšvih: Bude to mít dohru. Zato v Jablonci vládne pohoda

„Po prvním gólu už jsme byli jen sparing Jablonci, který na trávníku dominoval, byl všude první, vyhrával osobní souboje. Byl účelnější a my jsme úplně vypadli z role. Nevím proč, strašně mě to štve. Rozebereme si to a určitě z toho vyvodíme nějaké důsledky,“ supěl teplický trenér Radim Kučera.

Teplice - Jablonec 0:5, koncert druhého týmu na úvod, tři góly padly do půle

Teplice utrpěly pod Kučerou druhý debakl, v prosinci prohrály v Plzni 0:7. Domácímu gólmanovi Tomášovi Grigarovi pořádně zhořkl jubilejní 300. ligový zápas.



Zato fotbalistům Jablonce krátká zimní přestávka na pohodě a parádní formě neubrala nic. Dominovali a protáhli svoji báječnou sérii: z posledních osmi zápasů sedmkrát vyhráli a jednou remizovali!

„Trénovali jsme jenom na umělce, tak jsem byl před zápasem takový nesvůj, nevěděl jsem, jak to bude na přírodní trávě vypadat. Ale hráči si s tím poradili, splnili pokyny a musím jim poděkovat. Pětigólové vítězství určitě hřeje, to skóre těší, ale hlavní jsou tři body zvenku,“ řekl spokojený kouč Jablonce Petr Rada.

Po vyrovnaném úvodu začali mít Jablonečtí navrch, často se pokoušeli o střelbu a po čtvrtině utkání šli zaslouženě do vedení. Z rychlé akce po levém křídle centroval do pokutového území Kratochvíl, tečovaný míč sklepl Doležal šikovně za sebe přesně do prostoru, kam vletěl z druhé vlny Považanec a zblízka otevřel skóre.

Po chvíli nabuzení hosté přidali další gól. Pilař skvěle uvolnil do velké šance Doležala, ten sice Grigara nepřekonal, ale u vyraženého míče byl nejrychleji Jovovič a bez potíží ho poslal do odkryté brány. A vzápětí utrpěl mdlý teplický tým třetí úder. Kratochvíl využil obrovské hrubky Žitného, obral ho o míč a svoji možnost chladnokrevně využil střelou k protější tyči.

„Na začátku měli domácí dvě ošemetné situace, ale po druhém gólu se naši hráči uklidnili, získali sebevědomí, věřili si, hráli po zemi a navíc obrana uhlídala jejich nejnebezpečnějšího hráče Řezníčka,“ pochvaloval si Rada.

Jablonecká jízda pokračovala i po změně stran. Po dalším zmatku v děravé obraně Teplic dal pohodlně v 56. minutě gól do úplně prázdné brány jejich bývalý dlouholetý hráč Krob.

„To už nešlo nedat, ale byl tam drn, tak jsem se hodně soustředil, abych to nedal vedle a nebyl jsem nějaký borec na konec s palcem dolů. Za gól jsem rád, ale zrovna proti Teplicím a hlavně brankáři Grigarovi góly moc dávat nemusím. Ale byl na čtyři nula a už moc neřešil,“ popsal levý jablonecký bek Jan Krob.

„Dneska nám to sedlo se vším všudy, odrážely se k nám všechny míče, až mi bylo trochu kluků z Teplic líto. Byla to od nich už pak taková frustrace. Vím, jaké to je, když se prohrává o tři čtyři góly. Prostě to nejde, myslíte si, že jste všude a nejste nikde. My jsme si naopak ten zápas mohli užívat,“ konstatoval Krob.

Hosté i poté drželi režii duelu ve svých rukách a pečeť na drtivé vítězství dal těsně před koncem střídající Hrubý, jenž po nabídce Považance tvrdou ránou propálil Grigara.