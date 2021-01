Bylo to odfláknuté, hráči si to slíznou, hrozí po ostudě teplický Kučera

„Musím říct, že nějakým soupeřem pro Jablonec jsme byli možná prvních 20 minut. Od prvního gólu jsme už působili takovým leklým dojmem. Štve mě, že se hráči nedokážou kousnout, postavit se jeden za druhého, dohrát to třeba na 3:1, dát aspoň gól. Vždyť my si nevytvořili ani jednu šanci. Bylo to odevzdané, odfláknuté, tento týden si to hráči na tréninku slíznou,“ hrozil po výprasku teplický kouč Radim Kučera.

Čím si ten výbuch vysvětlujete?

Byli jsme všude poslední, na hráče apeluju, že by měli hrát spíš dopředu než ke své bráně, a oni udělají přesný opak, viz první a třetí gól. Bylo to hodně i o agresivitě, Jablonec sbíral míče, všude byl dřív. Samozřejmě za stavu 3:0 vám narostou křídla, vychází vám úplně všechno.

Je to největší rozčarování za dobu vašeho angažmá v Teplicích?

V Plzni jsem dostali 7 gólů, ale tohle jsem nečekal a jsem totálně nasr.... Teď je i v týmu nějaká konkurence a já věřil, že dokážeme Jablonec potrápit víc. Hráčům do hlav nevidím, ale nevěřím, že by mělo přijít nějaké sebeuspokojení z toho, že jsme během prosince udělali 10 bodů. Tahle myšlenka mi až teď proletěla hlavou. Chtěli jsme dobře nakročit do jara, což se nestalo, tak teď se zase budeme muset postavit na nohy. Během týdne to budeme to rozebírat, budeme hodně kritičtí a budeme muset na tréninku daleko víc pracovat na defenzivě, aby to bylo víc agresivnější, soubojovější, aby to víc bolelo.

Agresivně jste tentokrát moc nepůsobili.

Když už jsme všude pozdě, tak se aspoň kluci musejí víc semknout, jít víc do risku. Ale ne při odraženém míči zůstat stát. Krob pak přeskočí naše dva hráče, vyjede s tím, a je z toho gól. A jakmile se tým jako Jablonec dostane do pohody, už je to těžké. Přitom konkurence v týmu vzrostla, všichni hráli na svých pozicích, na podzim jsme byli v daleko těžší situaci a zvládali jsme to. Nechápu to.

Ke konci podzimu jste se prezentovali dynamickým přímočarým fotbalem, proti Jablonci ale vaše hra působila velmi staticky.

Možná prvních 20 minut tam byly nějaké náznaky přímočarosti, ale pak se to úplně vytratilo. Je jasné, že Jukl s Fortelným, kteří hráli v záloze na podzim, jsou úplně jiné typy než Kučera s Marečkem. Je pravda, že na podzim jsme působili daleko lepším dojmem, budeme si to vyhodnocovat. Góly dostaneme po situacích, které po hráčích vůbec nechci. Místo aby šli s míčem rychle nahoru, vrací ho zpátky. Bylo to z naší strany alibistické, a ta přímočarost, to je o tom, že to bolí. Musíte být víc agresivní, více běhat, vyždímat se, investovat do toho strašně moc. A my jsme si chtěli zahrát profesorský fotbal.

Proti Jablonci od začátku nehráli tři nejproduktivnější hráči podzimu Mareš, Trubač a Moulis. Byly v tom zdravotní, či výkonnostní důvody?

Zdravotní. V sobotu se mi vrátilo do tréninku sedm hráčů po covidu. Až v úterý s námi začali trénovat. Dát je do zápasu bez plného tréninku, to by bylo moc velké riziko. Navíc Mareš a Moulis o poločase do zápasu šli a moc nám to nepomohlo. Prodělali covid, možná se budou do kondice dostávat trochu déle.

Do obrany naskočili nováčci Gabriel, Mazuch a Droehnle. Co jste říkal na jejich výkon?

V generálce proti Žižkovu to vypadalo docela dobře, ale Viktorka nás moc neprověřila. Teď to bylo špatné, ale znovu musím říct, že jsme jako tým hráli úplně jinak, než chceme. Kdyby Žitný, Černý či Mareček hráli dopředu místo dozadu, tak ty nebezpečné situace vůbec nenastanou. Možná bychom míč ztratili až někde na útočné polovině, dál od vlastní brány. A nedostali bychom góly po tak naivních chybách. Mrzí mě, že jsme to vůbec nezvládli.