Hoďme to rychle za hlavu, velí po debaklu posila teplické obrany Mazuch

„Nezačali jsme úplně špatně, kdybychom dali první gól my, zápas mohl vypadat trošku jinak. Hlavní důvod porážky vidím v tom, že jsme neměli odražené míče. I když jsme třeba vyhráli hlavičku, tak většinou to sbírali Jablonečtí. A to byl problém,“ tvrdil Mazuch.



Ani souhra nově utvořené obrany, kterou dirigoval právě Mazuch, nebyla ideální. „Já i pár dalších kluků jsme tady týden i s cestou. Kdybychom odehráli třeba čtyři pět přípravných zápasů, mohlo to být lepší. Ale musíme to přijmout, jak to je, tohle hodit za hlavu a nachystat se na další zápas,“ velí.

Teplicím v pátek nevyšlo vůbec nic, ani vlastní hřiště nebylo výhodou. Na těžkém terénu se evidentně lépe pohybovali hosté. „Věděli jsme, že hřiště není ideální, ale Jablonec se tomu přizpůsobil líp. Hráli to jednoduše, dlouhý balon na Doležala, ten to sklepával na volné hráče, kteří rozjížděli útok. My jsme si to zbytečně komplikovali, chtěli jsme hrát po zemi, dávali jsme si to na dva metry. Jenže oni nám to vypíchli a šli do brejku. Měli jsme to hrát trošku jednodušeji a víc dostupovat hráče,“ radí zkušený obránce, který působil například ve Spartě.



Jablonec rozhodl zápas už během prvního poločasu, po němž vedl 3:0. Domácí kouč Radim Kučera se marně snažil o přestávce zachránit situaci bouřkou v kabině a trojím střídáním.

„Bouřka samozřejmě byla, se stavem 0:3 nebyli spokojení trenéři ani my hráči. Tím střídáním se to trošku zvedlo, ale stejně jsme dostali další dva zbytečné góly. Chtěli jsme to aspoň trošku zdramatizovat, bohužel ani to se nepovedlo,“ štvalo Mazucha. Hrát kompaktněji a mít odražené míče, to je jeho rada pro příště.



„Bývá to tak, že kdo má druhé balony, vyhrává zápasy. A také musíme naše akce dotáhnout k nějaké střele, nebo aspoň k rohu. Měli jsme náznaky brejků, ale nevystřeli jsme pomalu ani na bránu. Pokud chceme příště uspět, musíme se zlepšit v obraně, v útoku i celkově jako tým.“