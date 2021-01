Teplice - Jablonec, předehrávka otevírá druhou část fotbalové ligy

Je to přesně dvaadvacet dnů, co se hrál naposled zápase ve fotbalové lize. Pauza skončila, v předehrávce 15. kola se do sebe pustí Teplice a Jablonec. Duel dvanáctého týmu tabulky s druhým můžete od 18.00 sledovat v online reportáži.