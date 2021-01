Už za Teplice nehraje každý, kdo má ruce nohy, těší Kučeru

„V určitých fázích v prosinci hrál, kdo měl ruce a nohy. Teď je to úplně něco jiného,“ pochvaluje si Kučera, který na Stínadlech v průběhu podzimu vystřídal odvolaného Stanislava Hejkala. Z pěti ligových zápasů vytěžil deset bodů, což je úspěšnost téměř 67 procent. V pátek Teplice hostí Jablonec.

Vládne u vás spokojenost s rychlou zimní přípravou?

Bylo to krátké, intenzivní. Hlavně minulý týden, co se týče tréninkové zátěže. Tréninků bylo hodně a celkem náročných. Vyvrcholením bylo přípravné utkání se Žižkovem (1:0). Pořád jsem neměl k dispozici všechny hráče. Tento týden jsme se připravovali čistě na Jablonec. Zapojili se už hráči, kteří byli v karanténě. Poprvé pracujeme kompletní.



Jeden přípravný zápas stačil?

Bohužel dva nám odpadly. První s Mostem-Souší kvůli tomu, že jsou z nižší soutěže a museli by na testy. Pak padl i Vyšehrad, ale to už z naší strany, protože jsme neměli na utkání dostatečný počet hráčů. Na příští týden jsme si ještě domluvili přípravné střetnutí s Plzní.

Ofenzivu doplnil útočník Macej Ofenzivu teplických fotbalistů těsně před vstupem do jarní části sezony doplnil Martin Macej. Třiadvacetiletý útočník uspěl na severu Čech na testech a v novém působišti podepsal roční smlouvu s následnou opcí.

Macej naposledy působil v Ostravě, kde ho v minulosti vedl i současný teplický trenér Radim Kučera. Do prvního týmu Baníku se ale neprosadil a v lize má na kontě zatím jen dva ligové starty. V minulosti hostoval ve Frýdku-Místku a Vítkovicích. ČTK

Přišli tři stopeři, Mazuch, Gabriel a Francouz Droehnle plus brankář Čtvrtečka. Posílení dopadlo podle představ?

Každé oživení, zkvalitnění a konkurence přináší svoje ovoce. Jak pro příchozí, tak pro hráče, co tady jsou. Jsem velmi rád, že jsme zapracovali na stoperech. Přišli nám dva, vlastně tři. Francouz Droehnle může hrát stopera i levého obránce. Kvitujeme to, na podzim jsme na tomhle postu měli problém. Zkvalitnění je velmi dobré, věřím, že bude i přínosné. Kde nás tlačila bota, tam jsme to doplnili.

Zkušený Mazuch má být lídrem obrany. Jak na vás působí?

Proti Žižkovu obranu řídil, míč v klidu vypíchl, v defenzivních zákrocích působil velice dobře. A taky na hřišti komunikoval, slyšel jsem ho, bylo to účelné a mužstvu to pomáhá. Jsem rád, že to zvládl.

Co přinese Droehnle?

Má kvalitní přihrávku, rozehrávku, je silný na míči, dynamický. V generálce se mu dařilo zásobovat ofenzivní hráče dobrými centry. A ty mají i v tréninku výborné parametry.

Kdo z posil se objeví ve vaší páteční základní sestavě?

Jsem hlavně rád, že mám plný počet hráčů. Na druhou stranu konkurence je velká. V hlavě něco mám, pro rozestavení se rozhodneme v pátek. Myslím, že někteří nováčci se zapojí, uvidíme kolik.

Na podzim jste měl potíže seskládat jedenáctku, teď můžete dvě.

Přesně tak. Teď je nepříjemná situace, že někdo musí dostat černého Petra. Někdo, že se nevejde do nominace, někdo, že bude na lavičce náhradníků. Konkurence je opravdu velká, hráč musí každou šanci chytit za pačesy. Věřím, že tenhle přetlak bude dobrý v tom, že každý na sobě bude chtít pracovat, ukazovat se v co nejlepším světle v zápasech, v tréninku. Jsem za to rád, protože v prosinci jsme doopravdy v určitých fázích vařili z vody. Hrál, kdo měl ruce a nohy. Teď je to úplně něco jiného. Druhá otázka je, jak na tom budou po zdravotní stránce hráči vracející se po covidu a také po zranění.

Teplický obránce Ondřej Mazuch (vlevo) v zápase proti Žižkovu

Jak jsou na tom?

Jsem rád, že se po zranění zapojuje další ze stoperů Heidenreich. Lojza Hyčka už trénuje naplno. Rekonvalescentům může chybět zápasová praxe, nevíme, jak je zasáhl covid, nevíme, jak dlouho jim bude trvat, než se do toho dostanou. Pořád si s tím musíme hrát, pořád musíme využívat toho, kdo je nejvíc připravený. A to zatím nejsou všichni. Ještě si potřebují zvyknout na zátěž, i proto jsme si domluvili přípravu s Plzní.

Díky širokému kádru teď můžete vyrukovat na různé soupeře s různým rozestavením. Jaké varianty zvažujete?

Je víc možností, ale těžko jsme za dobu, co jsem tady, mohli něco nacvičovat. Třeba hrát v tréninku na tři stopery kvůli zraněním by vůbec nemělo smysl. Zaměřili jsme se tedy na jeden dva systémy, nebo na pravidla v těch systémech, která praktikujeme. Chceme být účelní. Nacvičovat budeme různé varianty, ale zatím nebyl prostor.

Přemýšlíte ještě nad nějakým dalším doplněním kádru, než se zaklapne přestupová závora?

Už ne, kádr máme takřka uzavřený. Čekáme ještě pořád, jak se vyvine situace se záložníkem Honzou Fortelným ze Sparty. Je pořád otevřené, jestli se k nám vrátí na hostování. Možná naopak někteří hráči odejdou, ale to uvidíme. Kádr je doopravdy široký. Chceme to propojit i s rezervním týmem. A také pomalu přemýšlet, jak doplníme tým v létě, i o tom už se musíme začít bavit, připravovat se na to.

Obvykle týmy na jaro kádry spíše redukují, ale teď je jiná doba kvůli hrozbě covidu i tomu, že jaro bude nezvykle dlouhé.

Snad se všechno dohraje v termínech, jak má. Jaro bude dlouhé, i proto jsme zvolili větší šířku kádru. Můžeme mít více variant, chceme, aby byla konkurence a abychom nedopadli jako na podzim, kdy jsme neměli stopery. Na lavičce byli kluci, kteří měli minimální zkušenosti s ligou. Navíc sezona bude těžká, v tabulce jsme si vytvořili těmi prosincovými výhrami nějaký náskok, ale nemůžeme usnout na vavřínech. I konkurenti posilovali, nikdo se nebude chtít motat dole. My tam máme blízko, ale stejně je tak šance, abychom se posunuli třeba do první osmičky. Bude dost zápasů, do toho i pohár, musíme to zvládat na obou frontách.

Šimon Gabriel v teplickém dresu

Vy se díváte v tabulce spíš dolů, nebo nahoru?

Každý kouká samozřejmě nahoru, kdo by nechtěl být na vršku. Pošilháváme po tom, abychom se dostali do klidných vod tabulky a sbírali body, aby ten závěr nebyl v hektice, v tlaku. Abychom se z potíží dostali co nejdřív. Díváme se nahoru, ale musíme se dívat i dolů, kde jsme ještě nedávno byli a svým způsobem pořád jsme. Mnohé týmy mají ještě dohrávky, současná tabulka je trochu zavádějící.

Rozjezd máte těžký, na Stínadla dorazí druhý Jablonec.

V závěru podzimu působili velmi dobrým dojmem, měli formu, teď v přípravě neměli moc výsledky, ale je to zavádějící. Nevím, jak trénovali, třeba dal kouč Petr Rada klukům do těla a tlačil na fyzičku. Kvalita v tom týmu stoprocentně je, nečeká nás lehký soupeř. Ale my doma nechceme rozdávat body, Jablonci nic nedarujeme, chtěli bychom bodovat.