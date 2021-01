Jablonec začíná fotbalové jaro v Teplicích, potvrdí formu z prosince?

Báječná bodová série z konce loňského roku, v níž šestkrát zvítězili a jednou remizovali, vynesla fotbalisty Jablonce až na druhé místo prvoligové tabulky.

„Čeká nás ještě dvacet zápasů, takže bych nedělal žádné předčasné závěry. Umístění nás samozřejmě těší, ale Sparta, Plzeň i další kluby udělají nějaké strategické věci a budou se chtít dostat zpátky tam, kam patří,“ míní Petr Rada, jablonecký trenér.

„Věřím, že my jsme dobře připravení a budeme chtít navázat na podzim, ač to na těchto terénech bude horší. Nikdo jsme tady ještě takhle krátkou přípravu nezažili, ale takto se to hraje skoro ve všech vyspělých zemích,“ řekl Rada.

I když oba přípravné zápasy s německými Drážďany i Duklou Praha jeho svěřenci prohráli, hned v úvodním duelu nejvyšší soutěže roku 2021 v Teplicích budou chtít výbornou prosincovou formu potvrdit. Domácí se ale po výměně trenéra, kdy Stanislava Hejkala nahradil Radim Kučera, výsledkově zvedli a také zažili povedený konec uplynulého roku. Z posledních pěti utkání vytěžili deset bodů a patří jim 12. místo.

„Bude to těžké utkání. Teplice jsou posilněné i dvěma výhrami v Boleslavi a ve Zlíně, kádr si sednul, přišel nový trenér a je tam zřejmě nová strategie. Co máme zprávy, tak tam nebude optimální terén, jenže ani když máme dnes všichni vyhřívané trávníky, nemůžeme v tomto počasí čekat nic lepšího. Bude to boj, jako vždy v Teplicích,“ tvrdí Petr Rada.

Jablonecký kádr se v půlce sezony příliš nezměnil. Z hráčů základní sestavy odešel jen Ladra, jehož si po dobrých výkonech v Jablonci stáhla Mladá Boleslav předčasně z hostování. Do Opavy zamířil mladý útočník Čvančara, jehož půlroční hostování v posledním týmu tabulky se včera oficiálně stvrdilo, a pro další talenty Velicha a Macháčka hledá klub možnost hostovat v týmech z první či druhé ligy.

Posilou se stal ofenzivní záložník Smejkal z Jihlavy, nejproduktivnější fotbalista podzimní části druhé ligy, a z hostování z Boleslavi se vrátil lotyšský forvard Ikaunieks.

Jabloneckým dnes bude chybět překvapivě nejvytěžovanější muž týmu, stoper Martinec. Na podzim nechyběl na hřišti ani minutu, ale teď ho zastavil trest za čtyři žluté karty. Nenastoupí ani zraněný záložník Kubista, nejistý je start nejlepšího střelce mužstva Schranze.