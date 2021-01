Jablonecká posila Smejkal: Na novou výzvu se těším, bude záležet jen na mně

Vaculík: Smejkalovy góly nahradíme Sportovní ředitel FC Vysočina Lukáš Vaculík (vlevo) společně s manažerem FKM Vysočina Josefem Morkusem (vpravo) a jednatelem společnosti Enviropol Janem Vrbou slavnostně křtí nový dres fotbalového klubu z Jihlavy, na jehož hrudi nechybí logo generálního partnera. Kdy jindy, když ne teď? Tuto otázku si položilo vedení druholigových fotbalistů FC Vysočina a posléze se rozhodlo prodat jeden z největších klenotů své aktuální sestavy. Dvaadvacetiletý záložník Tomáš Smejkal dostal zelenou a mohl z Jihlavy odejít do Jablonce. „Jsme přesvědčeni, že právě teď nastal pravý čas, aby se Tomáš ve fotbalové kariéře posunul,“ uvedl sportovní manažer FC Vysočina Lukáš Vaculík. „Druhou ligu už sportovně přerostl a my mu nechceme bránit ve vývoji,“ doplnil. Svou roli v rozhodování sehrály také aktuální menší ambice jihlavského klubu. „Víme, že o postup hrát nebudeme, a nechceme Tomášovi bránit v kariérním posunu,“ vysvětlil Vaculík. Člena širší nominace reprezentace do 21 let elitní české kluby sledovaly už delší čas. „Zájem předních českých klubů byl opravdu značný. Na podzim na sebe výrazně upozornil svými góly, čtyřmi brankami a hned deseti gólovými přihrávkami,“ připomíná sportovní manažer. „Tomáš pro nás byl klíčovým hráčem, do té role se postavil sám, svými výkony. Zvládl to velmi dobře, ukázal svůj potenciál. A my jsme se rozhodli, že když přijde zajímavá nabídka, nebudeme ho držet,“ vysvětluje Vaculík. Šéf jihlavského klubu věří, že se ofenzivní kvality Smejkala podaří nahradit. „O jeho gólový přínos a roli lídra ofenzivy se musí podělit jiní hráči. Potenciál rozhodně mají Fares Shudeiwa, Adam Ritter, Luis Arroyo, Lukáš Červ, Jarda Peřina nebo Radek Křivánek,“ je přesvědčen Vaculík. „Další dva ofenzivní hráči by náš kádr měli v brzké době doplnit. A samozřejmě gólový přínos očekáváme od uzdraveného Standy Klobásy,“ dodal.