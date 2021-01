Jablonečtí fotbalisté ztratili Ladru, čeká je příprava proti Drážďanům

„Výkonnost v závěru podzimu byla dobrá, teď jde o to, abychom na to navázali. Věřím, že forma vydrží. Že jsme druzí? Hezky se na to kouká, ale není za námi ještě ani půlka a nic to neznamená. Finiš teprve přijde,“ poznamenal trenér Jablonce Petr Rada.

Jeho tým obstará v pátek 15. ledna předehrávkou 15. kola v Teplicích premiéru ligové „jarní“ části a extrémně krátkou zimní přípravu stráví v domácích podmínkách na umělé trávě. Výjimkou bude dnešní duel s výkopem ve 14.00 v tréninkovém centru v Drážďanech proti domácímu Dynamu, týmu třetí nejvyšší německé soutěže. Další utkání sehrají Jablonečtí v sobotu s Duklou Praha.

„S Drážďany hrajeme na přírodní trávě, což je dobré. Pak máme ještě jedno přípravné utkání a už nás čeká normální týden před ligou, protože začínáme zase jako první v pátek, takže ten týden není ani tak dlouhý. Je to celé krátké, takže jsem přesvědčený, že hráči z toho nemohli vypadnout, měli také na nějaké dny individuální plány. Důležité jsou pro nás ty dva přípravné zápasy,“ uvedl Rada.

Fotbalová příprava ligových týmů v zimě 2021

V Jablonci strávil na hostování úspěšný podzim krajní záložník Tomáš Ladra, jenž naskočil do třinácti zápasů, z toho osmkrát v základní sestavě. Připsal si dva góly a tři nahrávky a blýskl se hlavně vítěznou trefou při báječném domácím obratu z 0:2 na 3:2 proti Plzni. V Jablonci s Ladrou počítali na celou sezonu, ale jeho mateřský klub Mladá Boleslav v čele s novým koučem Jarolímem uplatnil smluvní klauzuli a z hostování si jej stáhl již teď v půlce sezony.

„Tomáš bohužel odešel, byli jsme s ním spokojení a myslím, že on tady byl taky spokojený. Boleslav využila dodatek ve smlouvě a v zimě se tam vrátil. Chtěl bych mu poděkovat za to, co pro nás odvedl, zapadl do party a cítil se tady dobře. Čekali jsme, že by mohl vydržet do léta, ale bohužel...,“ uvedl Petr Rada.

V kádru chybí i útočník Tomáš Čvančara, jenž má hostovat v Opavě. Posilou je naopak nejproduktivnější hráč druhé ligy Tomáš Smejkal z Jihlavy a do přípravy se vrátil Davis Ikaunieks. Lotyšský forvard patří Jablonci už od léta 2018, ale vůbec se neprosadil a putuje po hostováních. Na podzim byl v Boleslavi.