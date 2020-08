Jihlavští vyhlížejí ligu. Všichni jsme mladí, budeme dravější, slibuje Smejkal

„Nebyl to úplně lehký soupeř, podmínky nebyly zrovna optimální. Hrát do plných na nekvalitním hřišti, to není nic jednoduchého,“ okomentoval Smejkal suchý a hodně hrbolatý terén hřiště v Telči.



„Jsme rádi, že jsme to zvládli. Už jsme potřebovali vyhrát,“ připomíná, že v přípravě na novou sezonu si Jihlava ve čtyřech zápasech připsala čtyři porážky - vždy o jednu branku.

Premiéru, kterou měl minulou sobotu obstarat duel v Chrudimi, odložila covidová karanténa v dresu soupeře. A tak Vysočina poprvé hrála ostrý zápas pod novým koučem Alešem Křečkem v poháru.

„Asi bychom nejraději začínali ligou, ale podmínky jsou zkrátka takové, jaké jsou,“ krčí rameny Smejkal, který už se nemůže dočkat nedělního domácího duelu s Hradcem Králové.

„Osobně se na to určitě těším a myslím, že to tak mají i ostatní v týmu. Omladili jsme kádr, máme v týmu kvalitu, kterou jsme neměli. Takže věřím, že to bude dobré,“ tvrdí.

Nedělní bitva bude soubojem nadšeného mládí s velkou zkušeností a sehraností, o kterou se může opřít Hradec. Ten bude patřit k hlavním favoritům v bitvě o postup do nejvyšší soutěže.

Naopak Vysočina v létě o řadu ostřílených borců přišla: skončili Vaculík s Tlustým, za novým angažmá odešli Zoubele či Javůrek. „Hráči, kteří přišli, jsou kvalitní,“ opakuje Smejkal. „A tím, že jsme všichni mladí, budeme dravější. Doufám, že nás bude zdobit dobrá hra.“



Na tu láká také diváky na stadion. „Nebudeme chtít nakopávat, budeme se snažit kombinovat. Takže si myslím, že i divák se rád podívá,“ je přesvědčen mladý záložník.

A jak by měla vypadat střelecká bilance mladého záložníka? „Chtěl bych dát více gólů než loni,“ usmívá se. „Byl bych rád za deset branek. Ale doufám, že takových osm jich dám,“ dodává.