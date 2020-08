Po výhře do Jihlavy. Trochu neznámá, řekl kouč fotbalistů Hradce Králové

Navíc kvalitu a ambice jihlavského mužstva těžko odhadovat i kvůli tomu, že v úvodním kole dopadl ještě hůř než Hradec. Zatímco Hradec se kvůli koronavirové nákaze v týmu soupeře musel smířit s třídenním zpožděním zápasu s Vlašimí, Jihlava duel úvodního kola nehrála zatím vůbec. Stane se tak až v reprezentační pauze, která bude následovat po duelu s Hradcem. Jediný ukazatel možné aktuální výkonnosti Jihlavy tak je pouze středeční pohárový duel, v němž porazila 4:1 divizní Starou Říši.

A to ve chvíli, kdy Hradec vítězně odehrál odložené utkání úvodního druholigového kola s Vlašimí. „Je to trochu návrat v čase,“ poznamenal k programu Frťala s ohledem na to, že Jihlava i Hradec musely na začátku nové sezony najet opět na režim středa - neděle, který si vyzkoušely v závěru minulé sezony, která finišovala kvůli koronaviru až v červenci.

Po jejím skončení nepanovala ani v jednom z klubů maximální spokojenost, snaha postoupit do 1. ligy totiž nebyla úspěšná. Hradec skončil čtvrtý, Jihlava o příčku za ním se ztrátou pěti bodů. S velkou pravděpodobností se na tom podepsaly i finanční potíže klubu, které následně překopaly nejen kádr týmu, ale i realizační tým.

Místo trenéra Radima Kučery přišel Aleš Křeček, zkušený Lukáš Vaculík skončil kariéru a zapojil se do řízení klubu, z hráčského kádru dále zmizeli Mohamed Tijani, Jan Javůrek, Rajmund Mikuš, Lukáš Zoubele. A také Filip Novotný, který přišel právě do Hradce a má za sebou vítěznou druholigovou premiéru v jeho dresu, v němž proti Vlašimi nastoupil v základní jedenáctce.

Pro něj i pro jeho nové spoluhráče premiéra nebyla zdaleka jednoduchá, byť podle průběhu by tři body měly patřit Hradci. Jenomže tlak a šance ve středečním utkání dlouho nepřinášely úspěch, až šest minut před koncem se po rohovém kopu prosadil obránce Král, zajistil tím domácím tři body.

„Každé vítězství je důležité pro sebevědomí, proto i 1:0 je cenný výsledek,“ uvedl kouč Frťala, kterého kromě tří bodů z premiéry v sezoně může těšit i to, že znovu bude mít k dispozici všechny borce kádru, nikdo totiž není zraněný.

Nedělní utkání v Jihlavě začne v 17 hodin. A na závěr dobrá zpráva pro fanoušky Hradce: sektor pro hostující příznivce bude otevřený.