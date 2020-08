Jihlava ladí kádr. Posily? Sport musí jít ruku v ruce s ekonomikou, ví trenér

Jihlava během víkendu oznámila, že podepsala víceletý kontrakt se slovenským stoperem Róbertem Štefánkem (Dubnica nad Váhom), naopak povolení odejít dostal krajní obránce či záložník Jan Javůrek, který se zapojil do přípravy rovněž druholigového Třince. „Jeho transfer je nyní v jednání,“ uvedl klub na svém webu.



Kádr FC Vysočina během krátké letní pauzy prošel řadou změn. Pryč jsou zkušení hráči Lukáš Vaculík (nově už jen sportovní ředitel klubu), Petr Tlustý (konec smlouvy), Lukáš Zoubele (přestup Žižkov), hostující hráči Jakub Rezek (Slovácko), Matěj Koubek (Bohemians 1905), Jan Fortelný (Sparta), odešli také Martin Šimko (Komárno), Vlastimil Veselý (Líšeň), Waly Diouf (ukončení smlouvy) a Filip Novotný (Hradec Králové).

Klub zareagoval získáním řady nových tváří. „Jisté jsou příchody talentovaných slávistických hostů – stopera Tomáše Vlčka a středního záložníka Lukáše Červa,“ připomněl Lukáš Vaculík hostování dvou talentovaných mladíků. „Vše směřuje k podepsání dalšího středního záložníka Miroslava Turečka ze Seredi. Na dalších příchodech pracujeme,“ prozradil sportovní ředitel.

Na testy přiletěl útočník z Trinidadu a Tobaga

Už dnes by se měl do tréninku zapojit sedmnáctiletý testovaný útočník z Trinidadu a Tobaga Justin Araujo Wilson. „Přiletěl o víkendu, připojí se k týmu. Podíváme se na něj a zhodnotíme výkonnost, jestli bude pro nás přínosná,“ říká trenér FC Vysočina Aleš Křeček.

Ten připouští, že v posledních dnech má řadu nabídek na příchody hráčů. „Denně se mi nabízí, a teď nepřeháním, hodně hráčů. Volají i z ligových týmů, v sobotu jsem měl rozhovor s Pavlem Hoftychem z Liberce, který mi nabízí hráče,“ prozradil Křeček.

„Jsou to kvalitní kluci, chtěl bych skoro říct, že ano, že bychom to měli udělat. Ale sportovní stránka musí jít ruku v ruce s ekonomickou. V situaci, ve které se nyní nacházíme, upřímně nevěřím, že by teď mohl přijít nějaký zkušený hráč z ligového týmu,“ uvědomuje si kouč.

Důvod je prostý. Vedle finanční stránky však Jihlava zvažuje i větší zapojení svých odchovanců. „Máme naše kvalitní mladé hráče, kterým bychom chtěli dát příležitost,“ říká Křeček.



Naopak vyloučeno není ani další oslabení týmu. „V našem kádru jsou kvalitní kluci, o které je zájem z první ligy. Což jsem na jednu stranu rád, protože to svědčí o dobré práci klubu a trenérů přede mnou. Na druhou stranu bych je rád udržel, protože jsou to hráči, kteří mají zkušenost a kvalitu,“ přiznává.

Kanonýr Klobása zúročuje práci celého týmu

Dobrou zprávou pro fanoušky FC Vysočina je vidina udržení klíčového útočníka Stanislava Klobásy. Šestadvacetiletý kanonýr v minulém ročníku nasázel 17 branek, za poslední dvě sezony dal 26 gólů.

„Logicky je o něj zájem, hned z několika klubů. Je to nejlepší střelec druhé ligy, tak by bylo špatné, kdyby tomu bylo jinak,“ uvědomuje si Křeček. „Ale se Standou jsme domluveni, že v Jihlavě zůstane. A já věřím, že to tak dopadne. Je to hráč, který je nesmírně důležitý, zúročuje práci celého týmu.“

Kouč by kádr měl rád pohromadě během nejbližších dnů. „Tím, že je příprava atypicky krátká, tak jako nikdy nebyla, bych byl rád, kdybychom se už nyní blížili ke zužování kádru. Během týdne bych rád měl k dispozici tým, se kterým půjdeme do ligy,“ dodal Křeček.