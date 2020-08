Každý je nahraditelný, říká záložník Lacko, nejstarší hráč Jihlavy

„Žiju mimo Slovensko už nějakých třináct nebo čtrnáct let, takže občas už některá slovenská slovíčka zapomínám. A protože mám manželku Češku, tak tam prostě místo nich dávám česká,“ vysvětluje.

Domů na Slovensko se letos kvůli koronaviru asi často nedostanete, je to tak?

Stejně už tam moc nejezdím, protože rodiče nemám. Moje doma je ve Znojmě.

Takže do Jihlavy dojíždíte?

Přesně tak. A když je toho náhodou hodně, tak tady někdy přespím. Klub mi v tomhle směru vyšel vstříc.

Po odchodu Lukáše Zoubeleho, Jana Javůrka a konci Petra Tlustého a Lukáše Vaculíka jste nyní v FC Vysočina suverénně nejstarším hráčem. Věkově nejblíž vám je až šestadvacetiletý Stanislav Klobása...

Já se ale necítím zas až tak starý, jsem v pohodě. (usmívá se)

Nicméně v případných krizových chvílích se budou všichni obracet hlavně k vám. Nebojíte se toho tlaku?

Samozřejmě, že se zodpovědnosti nebráním, ale nějaký velký tlak necítím. A i kdyby přišel, tak strach z něj nemám. Já se bojím úplně jiných věcí, třeba o zdraví svojí rodiny. Tohle je pořád jen fotbal.

Oficiálně jste sice ještě nebyl jmenován kapitánem, ale je dost velká pravděpodobnost, že to budete právě vy. Umíte v případě potřeby zakřičet?

Musím přiznat, že nejsem zrovna velký řečník. Vždycky se snažím všechno shrnout jednou nebo dvěma větami. A spíš řeším věci individuálně. Pokud někdo dělá něco, co by neměl, jdu přímo za ním. A buď si pak moje slova vezme k srdci, nebo ne. Každopádně bych byl rád, aby všechno fungovalo, jak má.

Už jste někdy kapitánem byl?

Ano, ve Znojmě došla časem řada i na mě. (usmívá se) Pak jsem hrál v Brně, kde byli zkušenější hráči, stejně jako tady, když jsem loni přišel. Uvidíme, jestli to opravdu budu já, nebo třeba Standa Klobása či Robo Štefánek. Každopádně jsem rád, že můžu být mladším hráčům nápomocný.

Matúš Lacko Narodil se 13. září 1987 v Bratislavě. S fotbalem nejprve začínal v Malackách a poté se přesunul do bratislavského Slovanu. V roce 2006 přestoupil do Znojma, kde nakoukl i do nejvyšší soutěže. Zahrál si ovšem také v Brně a chvíli i v rakouském Retzu. V létě 2017 pak znovu oblékl znojemský druholigový dres a loni v červnu přišel do Jihlavy. Je ženatý, má dvě děti a s rodinou žije ve Znojmě.



Jak už bylo řečeno, loni měla Jihlava zkušených hráčů dost, jak moc vám budou chybět Petr Tlustý, Honza Javůrek, Rajmund Mikuš či Lukáš Zoubele?

Já vždycky říkám, že každý je nahraditelný. Samozřejmě, že mi budou chybět jako kamarádi, ale pokud budeme vystupovat jako tým, tak bude všechno v pohodě. Každopádně je mi líto, že klub přišel o takové ikony. Navíc s nimi odešly i góly a body. Nedá se nic dělat, kluci, kteří přišli místo nich, musí vzít příležitost za pačesy a na hřišti se prodat.

Za sebou už jste nyní mohli mít první zápas, jenže kvůli karanténě Chrudimi byl váš souboj 1. kola odložen...

Je to škoda, protože v hlavě už jsme na ten zápas byli nastaveni. Za sebe musím říct, že už mě nebaví jen trénovat, je to nuda. Ale samozřejmě vím, že je potřeba se pořádně nachystat, abychom vstoupili do sezony dobře.

Což v tuto chvíli znamená porazit doma v neděli Hradec...

Myslím, že výhoda bude na naší straně, protože můžeme jenom překvapit. To Hradec je favorit. My sice taky máme ambice hrát nahoře, ale nevím, jestli hned o postup. Rozhodně ale do zápasu vlítneme.

Když už byla řeč o hrozbě koronaviru, máte v sobě řekněme nějaký blok?

To víte, že jo. Když vás v týdnu bolí hlava, tak si hned myslíte, že už je to ono. Naštěstí chodíme na testy a je to v pohodě. Ale bojím se hlavně kvůli dětem. Nechodíme teď s nimi raději ani do kina.