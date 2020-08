Jihlava snížila rozpočet i věkový průměr. Na start ligy si ale musí počkat

Vaculík: Žádný odchod už není na pořadu dne Ze seznamu zkušených hráčů, kteří oblékali jihlavský dres v minulé sezoně, postupně trenéři škrtali jedno jméno za druhým. Petr Tlustý nedostal od FC Vysočina nabídku na pokračování, Lukáš Zoubele přestoupil do Viktorie Žižkov, Jan Javůrek do Třince a Filip Novotný do Hradce Králové. „Nyní ještě finalizujeme odchod Rajmunda Mikuše do Karviné,“ oznámil na včerejší tiskové konferenci před startem nového druholigového ročníku ředitel klubu Lukáš Vaculík. Tím by ovšem podle něj měl být se ztrátami konec. „Jinak už máme kádr uzavřený. Žádný jiný odchod není na pořadu dne,“ ujišťoval. Výjimku by prý klub udělal pouze v případě neodolatelné nabídky, žádná taková se prý ale v tuto chvíli nerýsuje. A to ani v případě nejlepšího střelce soutěže z uplynulé sezony Stanislava Klobásy. Přitom před pár dny právě jeho jméno skloňoval v souvislosti s možným posílením prvoligový nováček z Pardubic. „Se Standou pořád jednáme. O přestup do Pardubic hodně stojí, ale zatím se nám nedaří dohodnout se na finančních podmínkách,“ uvedl k tomu sportovní ředitel FK Pardubice Vít Zavřel. A co na to jihlavská strana? „Ano, Pardubice sice zájem deklarují, jenže to je tak všechno,“ poznamenal Vaculík. Podle informací MF DNES by za Klobásu chtěla Vysočina 3 a půl milionu korun, ovšem Východočeši nabízejí o dva miliony méně. Vypadá to tedy, že dřív by spíš mohly dorazit peníze za případný prodej bývalého jihlavského hráče Lukáše Masopusta ze Slavie Praha do anglické ligy. „Není tam sice žádná smlouva mezi námi a Slavií, ale existuje takzvaná tréninková kompenzace za hráče do 23 let, tudíž něco bychom dostat měli. Jsou to ovšem jednotky procent,“ prozradil Vaculík.