Blažek tipuje ligové jaro: Titul přeju komukoli jinému, ale získá ho Slavia

Kdo podle vás ligu vyhraje?

Slavia. Má nejsilnější kádr a má to nejlíp rozehrané. Pokud ještě neodejdou klíčoví hráči, tak si už titul ohlídá. Nejsem z toho nadšený, není důvod, abych byl... Budu rád, kdyby to byl někdo jiný, vlastně kdokoliv jiný, ale můj tip je, že zbytek ligy na Slavii stačit nebude.

Jaromír Blažek První ligu chytal především za Spartu, které pomohl k šesti ligovým titulům a k prvenství v Superpoháru. Jeden titul má i se Slavií. Reprezentoval na jednom světovém šampionátu a třech mistrovstvích Evropy. V současnosti je trenérem mládežnických brankářů v Bohemians Praha a rozjíždí svoji vlastní brankářskou akademii JB29.



Kdo bude v tabulce na pohárových příčkách?

Troufnu si říct, že se vzpamatuje Plzeň, která však musí začít dávat góly. To je v Plzni problém celého mužstva. Když prohrála, tak to čtyřikrát bylo o gól čili měla aspoň bod na dosah. A dál? Sparta bude jasně druhá, tomu věřím, a z dalších se může vyloupnout kdokoliv. Může to být Jablonec, ale pozor i na Ostravu. Baník po tom touží už delší dobu a chce do špičky promluvit, pod trenérem Kozlem tam postupně směřuje.

Kdo ze středu tabulky půjde nahoru nejdůrazněji?

Liberec je nejvíc nevyzpytatelné mužstvo ligy. Viděli jsme to už dřív a klidně se toho můžeme dočkat zase: každého půlroku z Liberce někdo odejde, doplní to tam a funguje to.

Kdo pozitivně překvapí?

Přál bych si, aby překvapila Bohemka. Aby neměla starosti se sestupem a aby se jí dařilo.

Kdo na jaře zklame?

Předpokládám, že dech dojde Pardubicím. Jak na podzim překvapily, tak můžou jít tabulkou dolů. Se sestupem mít potíže nebudou, to zase ne, zachrání se v klidu. Ale je to nováček a podle mé brankářské zkušenosti z Jihlavy musí nováčkovskou euforii dříve nebo později vystřídat hráčská kvalita. Ta v Jihlavě proti stabilním ligovým mančaftům nebyla a pocítili jsme to. Tak aby to nebyl i případ Pardubic. A zklamalo by mě, kdyby Sparta nebyla druhá.

Koho čekáte v tabulce výš?

Troufnu si říct, že Teplice, které vyměnily trenéra, a už na konci loňského roku bylo cítit, že to byla užitečná změna. A taky Mladá Boleslav se odlepí ode dna. Současné postavení v tabulce neodpovídá boleslavskému potenciálu, a to jak z hlediska kádru, tak financí. Nepamatuji si, že by její trenér Karel Jarolím někde hrál o udržení, ale zkušeností má dost, aby Boleslav zvednul. Záležet bude i na tom, jak na jaro vyčaruje obsazení brankářského postu.

Kdo sestoupí?

Takhle, jak to tam je, to zřejmě i skončí, a sestoupí Brno, Příbram a Opava. A když ne všichni tři, tak dva určitě. Řeknu to takhle: Brno se loni vrátilo z druhé ligy a Příbram s Opavou se pohybovaly nad propastí i v dřívějších sezonách. Není překvapení, že jsou tam zase. Trochu zklamáním je pro mě bohužel Zbrojovka, kterou jsem viděl před rokem v zimě na Maltě ještě pod trenérem Machálkem. Tehdy bylo Brno ve druhé lize, chystalo se na postup a to se mu i povedlo. Myslel jsem si, že na tom bude v první lize líp. Je potřeba si ale uvědomit i to, že vytáhnout dnes peníze a dát je na posily, v této době a u klubů, které to hrají za pár korun, je složité.

Co přinesou velké změny v Opavě?

Posilují, že jo? Ale je otázka, jaká je tam zkušenost na klíčových postech v klubu. Radek Kováč je začínající trenér, Pavel Zavadil začíná jako sportovní ředitel. Nechci jim samozřejmě křivdit, mám k nim respekt, ale beru to tak, že boj o záchranu vyžaduje i zkušenosti.

Na koho se na jaře těšíte?

Doufám, že se ve Spartě brzo uzdraví Adam Hložek a uvidím ho zase s Lukášem Julišem v útoku. Samozřejmě jsem zvědavý, jestli bude v podzimních výkonech pokračovat Abdallah Sima ve Slavii, to je jasné. A zvědavý jsem na to, jestli v Plzni vydrží trenér Adrian Gula do konce sezony. Po tom, co všechno přežil, si myslím, že přežije už i jaro.

Bude dobré první ligu snížit opět na šestnáct účastníků?

Osmnáct je na naši malou republiku dost, to si můžou dovolit v Itálii, v Anglii, v Německu a v takových zemích. Ideální je šestnáct. Nechal bych to tak, jak to bylo. Kvalita při vyšším počtu týmů klesá, tolik fotbalistů neprodukujeme.