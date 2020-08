Sigmo, koukej jakou mám ránu! Zifčák je zpět, Surzyn se Olomouci připomněl

Z hranice pokutového území napálil merunu do pravé šibenice. „Vyplaval balon, udělalo se přede mnou místo na vápně a zkusil jsem to. Přesně, kam jsem chtěl,“ usmíval se 22letý obránce Michal Surzyn.

V sobotním parnu na hřišti Lázní Bohdanče zařídil pardubickému ligovému nováčkovi kouzelnou trefou z 54. minuty plichtu 1:1 s Olomoucí, ze které druhým rokem na východě Čech hostuje. Na rozdíl od o rok mladšího útočníka Pavla Zifčáka, jehož si Hanáci stáhli, aby se pokusil doma zalepit díru po návratu střelce Juliše do Sparty.

Byl to pro ně zvláštní mač. „S bývalými spoluhráči jsme si psali, že si nic nedarujeme,“ hecoval Zifčák.

„Nějaká větší motivace byla, ale neřekl bych, že to bylo nějak přehnané,“ podotkl Surzyn.

Oba mají podobnou touhu ukázat, že na ligový fotbal jsou nachystaní. „Chci se udržet v kádru áčka, v nejlepším případě se probojovat do základní sestavy, i když vím, že je tady velká konkurence. Rád bych ukázal, že na to mám a že týmu můžu pomoci,“ svěřil se Zifčák webu Sigmy. „Jsem šťastný, že jsem zpět v mateřském klubu.“

Pavel Zifčák ještě v dresu Pardubic

Před měsícem slavil silový útočník s Pardubicemi postup do ligy. Tu si však zahraje s Olomoucí.

Kdyby v ní místo nezískal, Pardubice by jej braly okamžitě. Ale na tuhle variantu nedojde. Na východě Čech se otrkal v dospělém fotbale, i když dal jen dvě branky, vynikal pracovitostí, dokázal udržet míč.

„Posunulo mě to po fotbalové i lidské stránce. Byl to dospělý fotbal, naučil jsem se, jak se chovat v soubojích. Poznal jsem nové prostředí i kamarády,“ líčí Zifčák.

Většinou nenastupoval na hrotu, ale z křídla. „Cítím se dobře na obou pozicích,“ nevybírá si. „Může hrát tam i tam,“ chválí kouč Sigmy Radoslav Látal. „Nejeví se špatně.“

Zifčák si teď zvyká ještě na vyšší level: „Když porovnám první a druhou ligu, je to rozdíl. Hned na prvním tréninku Sigmy jsem poznal, že je to rychlejší, běhavější, zkrátka celkově náročnější. První týden přípravy byl pro mě fyzicky náročný, jelikož jsme v Pardubicích ke konci sezony už tolik netrénovali. Začátek přípravy byl pro mě šok, ale popral jsem se s tím dobře.“

Plníme si dětský sen

V sobotu, na rozdíl od zápasu proti Trnavě a na rozdíl od kumpána Surzyna, se neprosadil. „S Pavlem se dobře známe a věděli jsme, co od něj očekávat. Myslím, že jsme ho ale se stopery zvládli pohlídat,“ kývl Surzyn, jehož lahůdkový zásah znamenal vyrovnání, neboť ve 12. minutě se hlavou po centru Zahradníčka prosadil čahoun Chytil. Sigmě i bez lehce zraněného stopera Hubníka patřila první půle.¨

„Prvních dvacet minut jsme se hledali. Měli jsme malý pohyb, zbytečně jsme kazili a ztráceli míče, z čehož nakonec vzešel první gól Olomouce,“ uvědomoval si Surzyn. „Pak jsme ale hru vyrovnali, ve druhé půli už jsme měli náznaky šancí a nakonec se nám povedlo srovnat. V závěru byly ještě další příležitosti, ale nedotáhli jsme je do konce.“ Na mysli měl příležitost v samém závěru, kdy si David Huf dobře narazil balon s Pfeiferem, ale jeho střela nakonec letěla jen těsně vedle.

Krátce nato rozhodčí ukončil zápas a vysvobodil tím všechny hráče z obrovského vedra, které v Bohdanči vládlo. „Počasí bylo strašné. Nejteplejší den, takže pro nás všechny to bylo hrozně náročné. Diváci to mohli vidět ve druhé půli, kdy už někteří z nás tahali nohy,“ přisvědčil Surzyn, který se navzdory vizitce mládežnického reprezentanta stále nemůže dostat do prvního týmu Sigmy.

Někdejší olomoucký trenér Václav Jílek mu vyčítal liknavější přístup, Látal zase na pozici pravého obránce upřednostňuje Sladkého a svého syna Radka Látala.

Mimochodem, s Látalem mladším, Zmrzlým a Chytilem vyhrál Zifčák v Sigmě dorosteneckou i Juniorskou ligu. Teď jsou zase v jedné kabině. „Hrajeme spolu několik let, známe se velice dobře. Jsem strašně rád, že s kluky tady můžu být. Tím, že jsme se potkali v áčku, si plníme dětský sen. Kdybychom udělali ještě nějaký úspěch, bylo by to fantastické,“ zasnil se Zifčák.

Palce bude držet i pardubickému nováčkovi s kamarádem Surzynem. „V Pardubicích je spousta talentovaných hráčů, prochází reprezentacemi. Bude zajímavé je sledovat. Hodně bude záležet, jak do ligy vstoupí. Věřím, že lize mají co nabídnout,“ nepochybuje Zifčák.