Náhrada za střelce Juliše? V Olomouci věří, že Chorvat Radič

Smlouvu podepsal na dva roky, pak zapózoval s modrým dresem číslo 17. „Dominika jsme sledovali dlouho. Věřím, že je to typ útočníka, kterého hledáme. Umí dát góly a obejít hráče. Je to zajímavý hráč,“ řekl klubovému webu kouč Radoslav Látal.

Radič za Velenje odehrál 93 ligových utkání, vstřelil 21 branek. V minulém ročníku si připsal ve 29 zápasech pět gólů a čtyři asistence, leč s Velenje sestoupil do druhé ligy.

Jeho maximem je 11 gólů ze sezony 2017/2018. Působil také v chorvatské lize ve Slavenu Belupo a Interu Zaprešič. „Jsem šťastný, že jsem přestoupil do klubu, jako je Sigma. Je to tradiční klub a to se mi líbí. Sleduji většinu evropských soutěží. Českou ligu také, znám ji i z vyprávění od spoluhráčů, kteří šli hrát do Česka,“ uvedl Radič.

V úterý stihl i první trénink. „Byl náročný, hodně pršelo. Kluci jsou fajn, hned jsem viděl, že jsou to kvalitní hráči. Těším se, až si s nimi zahraji v zápase.“

To bude už ve středu na Andrově stadionu v 10 hodin proti Brnu. Příchod Radiče otevírá možnost hostování pro hroťáka Sigmy Jakuba Yunise, o kterého se podle informací MF DNES zajímají dva prvoligové kluby z Česka a jeden ze Slovenska.