Kdo bude dávat góly? Olomouc hledá náhradu za střelce Juliše

Najít po návratu Lukáše Juliše do Sparty střelce. „Pracujeme na posílení. Chceme někoho, jako byl Lukáš Juliš, ale to je těžké,“ uvědomuje si Látal, že nahradit jeho osm jarních tref nebude legrace.



Koho má na výběr? Jakuba Yunise, který v uplynulém ročníku ligy nedal jediný gól. Podle informací MF DNES je ve hře, že zamíří na rozehrání do druholigové Líšně.

Čahouna Mojmíra Chytila, nadaného člena reprezentační jednadvacítky. Momentálně doléčuje zablokovaný krk. „Snad se to co nejdřív spraví,“ přeje si Látal.

Uzdraveného pracanta Martina Nešpora, jenž dlouho marodil.



A jednadvacetiletého buldoka Pavla Zifčáka, navrátilce z hostování v Pardubic. Není to málo, liga se s nimi hrát dá, leč prověřený kanonýr chybí. „Bude-li Nešpor fit, dá kolem osmi gólů za sezonu, jako dává většina útočníků v lize,“ věří sportovní manažer Sigmy Ladislav Minář. „Martin se do toho dostává po osmi měsících, je ve strašné únavě. Chvíli mu to bude trvat,“ doplní Látal, který svolil k odchodu útočníka Dvořáka do Hradce Králové.

Je otázka, jestli se nastartuje Yunis, jehož sebevědomí po nevídaném půstu logicky kleslo. Přitom před minulou sezonou dostal vylepšený kontrakt. Měl být hlavní palebnou zbraní Hanáků.

Také v prvním přípravném utkání proti třetiligovým Rosicím na něm bylo znát, jak chce mizérii protrhnout. Za poločas se dostal do několika zakončení. Ale nic.

„Jeho potenciál je větší, znám ho od žáčků, mám ho načteného. Když útočník nedá dlouho gól, dostane se do určitého stavu. Nám už je ho trošku líto,“ přiznal nedávno Minář v rozhovoru pro MF DNES.

„Spadlo to na něho, vnímá kritiku okolí. Má to strašně těžké, ale předpoklady i figuru má. Může být slušným hráčem ligy. Je otázka, kdyby přišel ještě jeden útočník, jestli Kubu nenechat někde na půl roku hostovat. Myslím si, že neřekl poslední slovo.“ Pokud Yunise uvolní do Líšně, znamená to, že posila je na cestě. „S posilou se nechceme splést, musí dobře zapadnout,“ říká Látal poučen po omylu s Tandirem, který trénuje s béčkem a má svolení k odchodu.

Trenér Radoslav Látal dostává v přípravě do olomouckých fotbalistů svou představu o hře

S Houskou počítám, řekl Látal

Zatím zůstává klíčový záložník David Houska, byť mu končí za rok smlouva a novou prodloužit už nechce. „S Davidem počítám. Slíbil mi, že když nebude zajímavá nabídka, tak nám ještě rok pomůže,“ věří Látal. Podobné je to s křídelníkem Šimonem Faltou.

Nadšený je Látal z příchodu šestatřicetiletého někdejšího reprezentanta Romana Hubníka. Do středu obrany vybírá z prověřené kvality; kromě Hubníka má k dispozici kapitána Beneše a Jemelku. I když kvůli únavové zlomenině vypadl na delší čas Štěrba, vzadu alternuje spolehlivě také záložník Greššák.

Proti Rosicím si Látal vyzkoušel i vytáhlého juniora Pavelku. „Stopery máme kvalitní,“ kývne kouč, jenž piluje i rozestavení se třemi obránci. „Tím nám ale odpadnou silné kraje. Je to systém, který není jednoduchý hrát a musí se natrénovat. Neříkám, že to budeme hrát, ale zkoušeli jsme to, abychom mohli v průběhu zápasu přejít na jiný systém. Uvidíme, jestli nám to bude sedět.“

Látal se nebojí dát šanci mladým odchovancům, kromě sedmnáctiletého záložníka Daňka na křídle zapracovává jeho vrstevníka Šípa.



„A překvapil mě, jak krásně centroval z levé strany,“ pochválil ho po vítězství 1:0 nad Rosicemi. „Na hodnocení ale je čas. Teď nás čekají dva těžké tréninky, v sobotu jedeme na zápas s Trnavou, která má generálku na slovenskou ligu. Tenhle týden je jediný, kdy můžeme trošku natrénovat.“

Sigmáci trénují dvakrát denně. A tvrdě. „Jsme unavení, byla spousta zkažených přihrávek, ale je to první příprava a my jsme v plné zátěži,“ nehledí teď pedant Látal na herní stránku. „Přáli jsme si soupeře ze třetí ligy, protože jsme v těžké přípravě, měli jsme před zápasem tvrdý trénink, takže to bylo spíš o kondici. Nechci to nijak hodnotit.“

Příští týden už to bude jiné. „Zápasy s Brnem a s Pardubicemi už budou víc herní, na Trnavu pojedeme ještě unavení. Teď máme jediný týden, kdy můžeme do kluků dostat kondici,“ zdůrazní Látal.

Dostane útočníka? Jednání s jabloneckým Chramostou nejspíš nevyjdou, sparťan Drchal zase upřednostnil nedalekou Mladou Boleslav. „Chtěl jsem hráče ze Sparty, půjde do Boleslavi. Chtěl jsem ze Slavie, půjde do Liberce,“ posteskl si Minář. Hledá však usilovně dál.