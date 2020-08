Falta: Zlepšit čísla, pak přestoupit. Prodloužení smlouvy nevyloučil

Oblékl si slušivý modrý dres z nové kolekce a sedmadvacetileté křídlo tak pravděpodobně učiní i v ročníku, přestože po šesti sezonách v áčku Sigmy neprodloužil odchovanec se dvěma reprezentačními starty kontrakt, který končí za rok. I když vyhlíží nabídky, nevylučuje, že na další smlouvu na Hané ještě dojde.



Focení vás baví, nebo ho berete jako nutnost?

Je to součást každé letní přípravy. Povinnost. Není to nic, co by nám úplně vadilo.

Kdo se před zrcadlem nejdéle chystá?

Těžko říct, já vždycky dojdu na poslední chvíli. To už jsou všichni nachystaní. Ale probíhají lehké fórky, že někomu ani příprava nepomůže, že čas před zrcadlem tráví úplně zbytečně.

Kdo je největší model?

Asi Martin Hála.

Co říkáte novým dresům?

Povedly se. Jsou moc pěkné. Uvidíme, jak se bude lidem líbit i nový maskot.

TAK JSEM TADY, MŮŽEME. Šimon Falta (vlevo) dorazil z kabiny na focení jako poslední. Roman Hubník si ještě upravil stulpnu.

A vy budete modrý dres oblékat i další sezonu, nebo se rýsuje přestup?

Zatím jsem nic neřešil. Jsme domluvení, že ještě něco ale řešit budeme. V tuhle chvíli nedokážu říct. Myslím si, že tuhle sezonu ještě absolvuji tady, a pak se uvidí, jestli se domluvíme na prodloužení smlouvy, nebo ne.

Motivace v Olomouci vám ani po sedmi letech v áčku nechybí?

Ta správná motivace se najde vždycky. Uvidíme, jak se to na trhu vyvine, ovlivňuje to i koronakrize.

Zatím jste smlouvu prodloužit odmítl. Cítíte, že je potřeba už změnit prostředí?

Těžko teď hodnotit, kam se budou moje další kroky ubírat. Počkáme si, jak se bude dál vyvíjet koronavirová krize, jak zasáhne český fotbal, nebo případně i někde venku, kde by byl třeba zájem.

Máte zahraničí jako prioritu, nebo byste zvažoval i jiné nabídky z Česka?

Zvažoval bych každou nabídku, protože mám už rodinu a nepotáhnu ji všude. Bude záležet, jaká bude situace v daném kraji nebo zemi. Všechno si to doma vyhodnotíme a zvolíme nejlepší cestu.

S trenérem Látalem jste vaši situaci probírali? V Česku se často hráč, který neprodlouží smlouvu, odstaví, sází se na jiné.

Tohle já asi úplně neovlivním, ale budu doufat, že budu furt platným členem týmu. Mám pořád rok platnou smlouvu, takže bych to neviděl zase tak dramaticky. Jsme domluveni s panem Minářem (sportovním manažerem Sigmy – pozn. autora), že si ještě sedneme a promluvíme si o tom. Uvidíme, jak tohle jednání dopadne, pak budeme všichni moudřejší.

Hodně se mluví o tom, že váš výjimečný ročník ’93 byl v Sigmě předržený, v týmu pokračují i parťáci Zahradníček s Houskou. Měl jste ale někdy na stole konkrétní nabídku, která vás skutečně lákala?

Abych pravdu řekl, já už jsem byl pak takový skeptický, že už jsem to moc nechtěl řešit, když se objevily nějaké spekulace. Nepřišlo to do stavu, že by se někdo zeptal přímo mě na názor, jestli bych chtěl jít. Těžko říct, jak ta jednání probíhala.

To bylo na agentovi?

Ano, až kdyby přišla opravdu vážná nabídka, jsem do toho zapojený i já. Ale v tuhle chvíli vůbec nevím, jestli přišla nějaká taková, že bych se tím musel vzrušovat.

A když jste byl před lety na testech v Bröndby Kodaň?

To bylo, když jsme postupovali zpátky do první ligy. Byli jsme domluvení, že až se postoupí, můžeme se o tom bavit, ale pak už jsme to nějak neřešili. Nehrotil jsem to.

Zanechala na vás Kodaň dojem?

Fanouškovská základna i způsob, jakým fungovali, na mě dobrý dojem udělaly. Ale nebabral jsem se v tom, že to nevyšlo.

Vážně? Když jsem viděl, jaké výkony jste předváděl proti Seville, říkal jsem si, že máte na evropský fotbal.

To proběhne hlavou asi každému. Ale nechtěl jsem po těch letech řešit, že musím za každou cenu odejít. Furt věřím v to, že jsem ještě relativně mladý. Mám ještě chuť a touhu něco dokázat. Myslím si, že ještě nějaký úspěch přijde.

Nakoukl jste i do reprezentace. Přemýšlíte, jak se znovu nakopnout do dřívější formy?

Kolikrát stačí maličkosti a nastartuje se to v podstatě samo. Teďka celkově týmu chybí trošku klid na míči. Uvidíme, jak vstoupíme do sezony a jakým směrem se bude vyvíjet.

V minulém ročníku jste dal dva góly, na tři přihrál. Abyste dostal lepší angažmá, musíte zlepšit hlavně čísla, souhlasíte?

Rozhodně. Aby mi něco takového vyšlo, všichni se koukají na čísla. Kolikrát chybí fakt troška, ale ta čísla tam ideální nebyla. Tohle bych potřeboval zlepšit a pak věřím, že by po mně sáhl i někdo zajímavý.

Přitom ránu máte v levačce parádní. Nevyužíváte ji málo?

Pokusím se to zlepšit. Chci na těch číslech zapracovat a věřím, že pak něco vyjde.

Berete to po nepovedené sezoně narušené koronavirem jako nový začátek?

Přesně tak. Byla to divná sezona, ale musíme brát to, co je. Teďka jsme se připravili na nový ročník a věřím, že bude lepší než minulý.

I díky příchodu zkušeného Romana Hubníka?

Hráč takového formátu by určitě měl pomoct hlavně s těmi závěry utkání, kdy jsme do toho kolikrát potřebovali dát rozum, a ztratili jsme vyhraný zápas. V tomto bude přínosem.