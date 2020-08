Rébus vyřešen, Hubník si sedl s Jemelkou. Přináší nám vzadu klid, těší trenéra Olomouce

Zranění stopeři Vít Beneš s Janem Štěrbou se posadili vedle sebe na tribunu a pozorovali, jak to konkurentům na hřišti v přípravě proti Brnu náramně ladí: dobrá rozehrávka, čtení hry, důraz. A dvě zablokované nebezpečné rány.



I když budou brzy zase fit, i jim musí být jasné, že cesta do sestavy fotbalové Olomouce přes Romana Hubníka s Václavem Jemelkou bude složitá. Před startem přípravy bylo dilema, koho trenér Radoslav Látal do středu obrany postaví.

Ani bývalý reprezentant Hubník, velká posila z Plzně, neměl zdaleka nic jisté. Vždyť Jemelka, ještě nedávno člen širšího reprezentačního kádru, se zkušeným kapitánem Benešem patří k olomouckým pilířům. „Jsem připravený na vše. Chci se o to poprat,“ hlásil 36letý Hubník.

Záhy ukazuje, že nebude posilou jen do kabiny, ale především na hřiště. S o jedenáct let mladším Jemelkou, jemuž po zimním stopnutém přestupu do kazašského Almaty zatím nevyšel vytoužený přestup, se rychle sehrál.

„Vůbec s tím nemám problém, já ty kluky znám. Stačilo mi pár tréninků. Myslím si, že to bude dobré,“ prohodil matador.

S Jemelkou vytvořil silnou dvojici. „To jednoznačně,“ těší Látala, jenž do středu obrany využívá i defenzivního záložníka Greššáka.

Dilema má vyřešeno. Nikoli jen kvůli svalovému zranění Beneše, který by měl být za týden fit. „Když se zranil Víťa, je to jednodušší,“ kývne Látal. „Roman je poctivec, musí si pohlídat zdravotní stav, aby se nezranil. Na první mistrovský zápas se nachystá sám, je profík, který přijde do kabiny a jde se protáhnout. Přináší nám vzadu klid,“ chválí trenér posilu, kterou v posledním přípravném zápase proti Pardubicím kvůli drobným potížím se zády raději šetřil, v pondělí už byl Hubník ovšem znovu v plném tréninku.

Bývalý obránce Herthy Berlín, který posledních sedm roků strávil v Plzni, kde jako kapitán pomohl ke třem titulům, má do Olomouce přinést mentalitu vítěze.



„Jednoznačně,“ souhlasí sportovní manažer Sigmy Ladislav Minář. „Má svůj věk, já už zase slyšel, že z toho dělám domov důchodců. Je to neskutečná osobnost a nedokázal jsem si představit, že by lítal někde po Slovácku nebo Brně. Odchovanci, kteří byli v zahraničí, by se měli vrátit, když mají výkonnost. Bez ohledu na to, jestli jim je 33, nebo 36. Přeju si, aby byl zdravý, protože kvalitou tomu má co dát,“ vyprávěl nedávno v rozhovoru pro MF DNES.

Velká kvalita na českou ligu

Kdyby Hubníka přesvědčil dřív k návratu do Sigmy, kde velkou kariéru dvojnásobný účastník mistrovství Evropy začínal, asi by Beneše do Olomouce před rokem a půl nepřivedl, jakkoli to byla trefa do černého. Teď se dosavadnímu kapitánovi zvedla konkurence a zřejmě Hubníkovi přenechá i pásku.

„Víťa je krásnej člověk. Osobnost, ale potřebujeme mít v kabině nadstavbu a myslím, že ta tam není,“ popsal Minář potíže, které má Hubník pomoct vyřešit.

„Konečně je po dlouhé době osobnost do kabiny. Když tenhle frajer něco řekne, měl by mančaft reagovat. Bude prodlouženou rukou trenéra, ke které by měli mít hráči respekt. Když zavelí ‚Jdeme si to vyříkat na pivo!‘, tak na to pivo půjdou. Nebyl tam nikdo, kdo by řekl ‚Jdeme na pivo!‘, a šli by všichni. Možná by šli dva.“

Hubník, který má být Látalovou prodlouženou rukou, roli mentora bere, avšak v rozhovoru pro MF DNES zdůraznil: „Jeden člověk nezmění dvacet hráčů. Doufám, že vědí, o co hrají. Snažím se jim pořád vštěpovat do hlavy, že konečná stanice není Sigma, že musí jít dál. A když se na to vyfláknou, tak se neposunou. Ale když budou makat, někdo si jich všimne a můžou si vydělat hezké peníze. Je za tím ovšem hodně úsilí a někdy to i bolí.“

Hubník je pro tým vzorem, lídrem. „Super! To je člověk, který byl v x klubech. Velký profík, když vidím, jak se o sebe stará, jak trénuje, jak hraje. Osobnost. Pro nás jen dobře,“ uznale pokyvuje útočník Martin Nešpor.

„Máme na fotbal stejné názory. Je na něm vidět, že sem nepřišel dohrát kariéru. Je nastavený celý život tak, aby odtrénoval na sto procent, aby odehrál zápas na sto procent. Nemám rád lidi, kteří si jdou jenom odškrtnout trénink nebo zápas. Roman Hubník je pro nás velkým přínosem. Přeju mu, ať mu drží zdraví, protože už má taky nějaký věk. Ale pořád vidíte, že je to osobnost vzadu. Podrží míč, rozehraje. Velká nadstandardní kvalita na českou ligu.“



Pokud nepřijdou další zranění, Sigma zahájí 22. srpna ligu doma proti Liberci s opravdovou kvalitou ve středu defenzivy. „Je potřeba zvládnout začátek. Vidím to na klidný střed, a kdyby se štěstí přiklonilo, tak třeba na poháry, ale chci být při zemi,“ povídá Hubník.

Vzhledem k tomu, že se Hanáci dlouhodobě trápí v koncovce, bude pevná obrana základ k úspěchu. „Musíme se naučit vyhrávat zápasy jedna nula,“ nabádá Látal.

Na síle vzadu může stavět.