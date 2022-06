Tituly s Plzní i Spartou, dvě účasti na Euru. Hubník končí kariéru, bude podnikat

V uplynulé sezoně nastoupil jen do osmnácti ligových zápasů.

Ačkoli v závěru jara hrál celkem pravidelně, po skončení smlouvy mu klub novou nenabídl.

Padla i možnost, že by pokračoval v rezervním týmu, který si vybojoval právo účasti ve druhé lize.

Hubník se do mateřské Olomouce vrátil před dvěma lety po vypršení smlouvy ve Viktorii, kde také dělal kapitána.

„V Plzni to byly neskutečné časy. Řadím to v kariéře nejvýš. Díky Lize mistrů a taky, že jsem se dostal i do reprezentace. V Hertě jsme postoupili do bundesligy, což beru taky jako takový malý titul. Tituly v Plzni jsem si ale užíval asi nejvíc,“ vzpomínal stoper.

V české nejvyšší soutěži si připsal 307 utkání, 12 gólů a osm asistencí. Jubilejního 300. startu dosáhl v březnu proti Liberci.

„Je pravda, že když jsem se z Plzně vracel do Olomouce, tak už jsem to v hlavě měl, že by bylo hezké na těch 300 zápasů dosáhnout. Je to klub legend a něco to opravdu znamená. Ale teď jsem rád, že už to mám za sebou,“ uvedl tehdy Hubník.

Za národní tým odehrál třicet duelů, dal tři branky a zúčastnil se dvou evropských šampionátů 2012 a 2016.

Nyní se bude naplno věnovat svému podnikání. „Věřím, že se mi v něm bude dařit. Díky všem.“

Po skončení sezony ukončil aktivní kariéru také sparťan Bořek Dočkal, který je o čtyři mladší než Hubník.