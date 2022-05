Změny v mančaftu Sigmy: náhrada za Hubníka, odchody i nové posily

Ještě než Sigma stihla vystřídat, potrestal zmatky v její šestnáctce parádní střelou z halfvoleje David Pech, na první ligový gól nezapomene. Boleslavi pomohl včera k výhře 2:1. Zatímco jeho kariéra je na začátku, Hubníkova se chýlí ke konci.

Olomouc už ví, kým osmatřicetiletého lídra obrany nahradí. Podle informací MF DNES se dohodla se stoperem Lukášem Vraštilem (28), jemuž končí kontrakt ve Zlíně. „Pracujeme na stavbě kádru pro příští sezonu. Žádná jména ale klub vzhledem ke stále probíhajícímu ročníku nemůže komentovat. Soustředíme se na zbývající zápas,“ sdělil sportovní manažer Sigmy Ladislav Minář. „K personálním otázkám se klub vyjádří po konci sezony, nebo ve chvíli, kdy některý konkrétní případ bude definitivně uzavřen.“

Nemělo by zůstat jen u Vraštila. Mezi vytipovanými posilami je i Dominik Preisler (26) z Mladé Boleslavi, jenž by jako levák mohl nahradit reprezentačního stopera Jemelku v případě prodeje. Nastupovat může i na kraji obrany, kde uvolní místo další pardál Michal Vepřek (37), jemuž vedení Sigmy stejně jako Hubníkovi nabídlo smlouvu, ale především v B týmu, pokud postoupí do druhé ligy. A s platem na polovinu.

Skončí Hubník kariéru?

Podle zdrojů MF DNES s těmito podmínkami Hubník nesouhlasí a je připravený skončit kariéru, ač o něj stojí Brno, které se vrací do ligy. Někdejší stoper Herthy, Sparty a trojnásobný šampion s Plzní už nemá zapotřebí dojíždět, v Olomouci podniká a užívá rodinného života. V kariéře se zajistil. Pokud skutečně nebude pokračovat v Olomouci, oslabila by sebe sama. Závěr sezony hrál sigmácký kapitán ve vynikající formě, k nejlepším na hřišti patřil proti Plzni, Spartě i Liberci. Navíc může mladým hráčům předávat zkušenosti včetně z bitev Ligy mistrů s Realem Madrid, které nemá nikdo v Sigmě. O Vepřeka zase stojí v druholigovém Prostějově, situaci kolem sigmácké legendy sonduje i Brno, odkud se má vrátit z hostování stoper Štěrba. Preisler by mohl být součástí výměny za Radka Látala, o něhož usiluje Boleslav.

„Rychlostí a jednoduchostí hry by k nám zapadl,“ připustil kouč Středočechů Pavel Hoftych. Sigma se zajímá také o slovenského záložníka Denise Ventúru (26) působícího v maďarském Gyirmotu a záložníka Filipa Zorvana (26) z Karviné.

Na Yunise se ptá Baník i Brno

Klub se naopak před posledním domácím zápasem sezony rozloučil s křídelníkem Tomášem Zahradníčkem (28) a středopolařem Pablem Gonzálezem (28), kteří odmítli nabídku nové smlouvy. Zahradníček je odchovanec Sigmy, dlouholetá stálice na pravé lajně ztratila místo v sestavě, v základu byl v sezoně jedenáctkrát, neskóroval, přihrál však na pět gólů. Olomouci pomohl před čtyřmi lety do kvalifikace Evropské ligy, kde odehrál dobré zápasy se Sevillou. Celkem má v první lize 155 zápasů a osm gólů. Teď poprvé změní adresu, nabídky má skvělý běžec z ligy, ale chtěl by zkusit cizinu. „Na Sigmu nikdy nezapomenu. Zažil jsem tady dobré i špatné. Nejsilnější vzpomínky mám na zápasy v Evropské lize s plným Androvým stadionem v zádech. Jsem hrdý, že jsem to mohl zažít se Sigmou, kde jsem vyrostl. Budu se rád vracet, ale teď cítím, že je čas na změnu,“ řekl Zahradníček.

„Když se týmu dařilo, patřil k oporám. Je na tom výborně běžecky, má dost asistencí i tento ročník. Ale půdu pod nohama ztrácel, když se nám nedařilo a museli jsme měnit způsob hry. Přeju mu, aby mu vyšlo zahraničí,“ podotkl Jílek.

González je prvním Španělem, jenž oblékal olomoucký dres.

Do Sigmy přestoupil na začátku září 2019 z Dukly Praha, nasbíral 74 utkání a 13 gólů. Aktivní, sebevědomý, zapálený, velký akční rádius, kontrola míče i cítění hry. Měl na to být tahounem, i když schopnosti naplno odhalil jen někdy. „Odlišoval se od české školy, nejen olomoucké. Kvalita prvního doteku španělských hráčů je na jiné úrovni. Pokud by nebyl tak často zraněný, atakoval by hranici sedmi branek jako v loňské sezoně. Nenaplnil úplně potenciál,“ ohlédl se Jílek.

Olomouci chybí i útočník David Vaněček, který se problémy s kolenem rozhodl řešit operací.

Uzdravený hroťák Jakub Yunis (26) jej však nenahradí.

Také jemu končí smlouva a zajímá se o něj Ostrava s Brnem.