Rovný ogara, co byl fakt dobrej. Tak se bude na Hubníka vzpomínat (nejen) v Olomouci

Byl, jeden z nejlepších stoperů v lize za poslední dekádu.

Povedeným videem se ve čtvrtek rozloučila Sigma se svou legendou, která ukončila krásnou kariéru čtyři dny před 38. narozeninami a která klubu rekordním přestupem v roce 2007 do FK Moskva vydělala téměř sto milionů korun. „Byl to majstrštyk, největší přestup Sigmy. Na tři roky zajištěný rozpočet,“ vzpomínal před časem pro MF DNES tehdejší sportovní ředitel Olomouce Jiří Kubíček. Hubník, tvrdohlavý a rovný ogara z Halenkova, zažil s fotbalem tolik nezapomenutelných momentů.

Čtyři tituly, jízda s Plzní

Jistě si vybaví, jak přišel do Olomouce výměnou i s bráchou Michalem a potkali se po letech také v národním týmu. Nebo jak v osmnácti naskočil do ligy proti Spartě.

Vytáhlý, rychlý, důrazný obránce, schopný hrát na kraji i uprostřed, okamžitě zaujal CSKA Moskva, kam odjel na soustředění. Ale nesmlouvavý Kubíček nabídku na dva miliony eur odmítl a ještě ji vyšponoval.

SBOHEM A DÍKY. Roman Hubník po posledním utkání za Plzeň.

„Pan Kubíček za mě chtěl velké peníze. Věděl jsem, že budu muset jít. Byl jsem rád, že jsem odešel a Sigma z toho žila několik let. Inkasovali za mě slušnou sumu,“ vyprávěl Hubník v rozhovoru pro MF DNES před dvěma lety, když se vracel na Hanou z Plzně, aby byl po rozvodu blíž synovi, jenž je pro něj smyslem všeho.

Na západě Čech se stal nečekanou ikonou. Odešel z Herthy Berlín, aby si zahrál Ligu mistrů. Podepsal smlouvu na rok a zůstal sedm.

Jako kapitán dovedl Viktorii ke třem titulům. A zahrál si i na Realu Madrid. „S Realem to byl pro mě největší zápas – tam, ale i doma. V Plzni jsem měl celou rodinu, můj malej šel s Benzemou na hřiště. Taky si to hrozně užil. Nejvíc je stejně asi ta znělka. Měl jsem husí kůži, když jsem ji slyšel z televize. A teď jsem to prožíval na hřišti. To jsou věci, co v člověku budou pořád.“

Stejně jako vítězství s Hertou 2:1 na třaskavé půdě Dortmundu, kde vyhráli jako jediný soupeř Borussie v sezoně. Před 80 tisíci diváků sváděl líté souboje s bombarďákem Lewandowskim. Mimochodem, na pěknou štaci v Berlíně si počkal během krátké výpomoci Spartě, které rovněž přispěl k titulu. Když byl s Plzní na soustředění v Turecku, fanoušci Herty si jej našli a dlouze skandovali jeho jméno, až kouč Koubek musel přerušit trénink.

„V Plzni to byly neskutečné časy. Řadím to v kariéře nejvýš. Díky Lize mistrů a taky, že jsem se dostal i do reprezentace. V Hertě jsme postoupili do bundesligy, což beru taky jako takový malý titul. Tituly v Plzni jsem si ale užíval asi nejvíc,“ přemítal.

A to jeho děda chtěl, aby se po něm vyučil kovářem a mohl tak předat v Halenkově řemeslo vnukovi, který se mu v dílně neustále motal pod nohama. Roman měl však svou cestu. Za národní tým odehrál třicet duelů, dal tři branky a zúčastnil se dvou evropských šampionátů – 2012 a 2016.

V české lize si připsal 307 utkání, 12 gólů a 8 asistencí a vstoupil do klubu ligových legend. „To něco opravdu znamená,“ cenil si.

Idylické loučení vypadá jinak

Jenže i kvůli zraněním nastupoval stále méně. V uplynulé sezoně jen osmnáctkrát. Dumal, jestli má ještě smysl pokračovat, či nikoli. Nabídka od Sigmy na nový kontrakt dlouho nepřicházela. V závěru ročníku však trenér Jílek začal na lídra znovu sázet a hrál výtečně.

Proti Plzni, Spartě i Liberci byl nejlepší na place, zase dostal chuť prodloužit si kariéru, zdraví drželo. Ovšem když jej sportovní ředitel Sigmy Ladislav Minář pozval do kanceláře spolu s dalším matadorem, Michalem Vepřekem, a oběma naráz oznámil, že pokračovat mohou, jen když půjdou s platem na polovinu a převážně budou pomáhat B-týmu po postupu do druhé ligy, okamžitě věděl, že s fotbalem sekne.

Ani nabídka z Brna to nemohla změnit. Minář sice vzápětí podle informací MF DNES nabídku vylepšil téměř k původnímu kontraktu, tedy znovu na ligovou, avšak pardál necítil skutečný zájem, nešlo o peníze. Raději se tak upne k rodině a podnikání, v Olomouci má obchod s motorkami.

„Viděli jste jednání s Noblem, případně v Česku s Limberským, a porovnejte jednání s Hubníkem. Proč by člověk, co Sigmě vydělal 100 milionů, měl pokračovat, když nemá od vedení klubu dostatečný respekt? Viz prvotní nabídka. Nejde o finance, ale způsob,“ napsal na Twitter někdejší Hubníkův olomoucký spoluhráč David Kobylík.

Sigma se tak připravila o stále platného hráče se zkušenostmi, jež nemá nikdo z jejího kádru, o mentora a správného chlapa. Minář v týdnu na besedě s fanoušky připomněl, že přes Hubníka šlo nejvíc gólů. Ogara Hubník nezahořkl, to dokládá i rozlučkové video.

Nejde však o idylický konec. Sigma na webu sice legendě poděkovala, leč nikoli ústy představitelů klubu.

Ani Hubník své odcházení zatím více nekomentoval. Ve stejný den Olomouc oznámila i trojici posil – záložníky Denise Ventúru, Martina Košťála a také Lukáše Vraštila. Osmadvacetiletý obránce ze Zlína má být tím, kdo Hubníka, jenž se stal vzorem nejen pro svého syna, nahradí.