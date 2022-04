Hubník ztížil kamarádům z Plzně boj o titul. Na smlouvu v Olomouci však čeká

Ve vzduchu vyhrával proti věžím Beauguelovi s Chorým těžké souboje, navíc asistencí pomohl Sigmě srovnat na 1:1, čímž plzeňským kamarádům notně zkomplikoval honbu za titulem, a byl vyhlášen nejlepším hráčem domácích. Kolikrát však holenní chránič ještě políbí, netuší. Na novém kontraktu se zatím nedohodl.

Jak se hrálo na urostlé útočníky Beauguela s Chorým?

Věděli jsme, že tam bude minimálně jeden. Před zápasem jsme zjistili, že budou hrát na dva útočníky. Mysleli jsme si, že budou víc nakopávat. Terén byl těžký. V první situaci jsem šel do souboje, který jsem prohrál. Od té doby jsme si řekli, že do prvního souboje bude chodit defenzivní záložník Greššák. Vyhovovalo nám to víc. Zavíral jsem pak prostor a zvládali jsme to velice dobře.

Byl prakticky bezchybný, řekl Jílek „Roman Hubník s postupem času výkonnostně rostl a rostl. V závěru byl prakticky bezchybný. Měl dobrou rozehrávku i za obranu. Bohužel jsme to nezužitkovali. Hodně pomáhal při bránění standardních situací. Ale vzpomínám si na situaci ze začátku zápasu, kdy šel do hlavičkového souboje, za obranu naběhl Mosquera, a nám vznikla díra, kdy nám šel soupeř za záda. Snažili jsme se na to zareagovat defenzivnějším postavením Lukáše Greššáka, který měl jako první chodit do soubojů s útočníky Plzně, a my tak nemuseli zbytečně otevírat prostor kolem stoperů.“

Vyhraných soubojů ve vzduchu jste měl hodně.

Je to strašně důležité, protože z jakéhokoli propadlého balonu hrozil gól. Měli nepříjemné standardky a auty. Nahrnulo se tam pět vysokých hráčů. Jsme rádi, že jsme to tam uskákali a ubojovali.

A sami jste udeřili z jediné střely na bránu, když jste šikovně protečoval rohový kop na zadní tyč k Růskovi.

Poslední zápasy jsme si toho dopředu moc nevytvořili, teď rozhodla standardka. Byl to nacvičený signál. I první poločas jsem to tam tak protečovával, i když jsem to netrefil ideálně. Druhá standardka vyšla. Ani jsem nevěděl, kdo ten gól dal. Myslel jsem, že Moja Chytil, nakonec Tonda Růsek. Jsme rádi za bod.

Spolupráce dvou nejstarších hráčů na hřišti s centrujícím Michalem Vepřekem klapla dokonale.

Přesně tak. Se Sanym jsme si říkali, že když tam půjdu podruhé, uděláme přesně to samé. Jen jsem mu řekl, aby mi to dal klidně i trošku níž, protože tahle situace se těžko brání.

Jak se vám vlastně hraje proti Plzni?

Vždycky je to taková nostalgie. Zápas, na který se člověk těší a chce být nejlepší. Dokázat, že tam byl právem. Minulé kolo jsem hrál na Slovácku, ale předtím jsem nehrál tři měsíce. Nebylo to pro mě ideální, ale hrozně jsem se těšil a jsem rád, že jsem to zvládl tak, jak jsem to zvládl.

V první půlce jste se téměř k ničemu nedostali. V čem byl problém?

Byl tam strach v nabídce. My zezadu jsme neměli situaci úplně jednoduchou, tak jsme to radši nakopli. Měli jsme tam pár situací, kdy se balon odrazil k nám. Ale ve druhém poločase po inkasovaném gólu to z nás spadlo a najednou tam byl větší pohyb, neměli jsme co ztratit, odskakovali jsme si do meziprostorů a oni jak hráli na dva útočníky, tak jim chyběl hráč v prostředku. Druhý poločas byl z naší strany velice dobrý. Kdybychom dohráli některé situace lépe, mohli jsme i vyhrát.

Nešlo takto hrát od začátku?

To je hrozně těžký. Před zápasem si řekneme, že zkusíme do toho vletět, ale za stavu 0:0 v úvodu je tam, nechci říct strach, ale nikdo se nenabídne. Nakopneme to, prohrajeme souboje, a neměli jsme tak odražené balony. Když jsme dostali gól, spadlo to z nás a už tam byly náběhy a věci, které jsme chtěli hrát. Vždycky je to v hlavách hráčů, protože tady fotbalisti jsou. Ale brzdí je hlava, když se dva tři hráči nenabídnou, je to pak hrozně znát. Vypadá to potom tak, že nakopáváme.

Schytáte od kamarádů z Plzně, že jste jim vzal dva body v boji o titul?

Neschytám. Byl jsem u nich v kabině, i u trenérů. Bavili jsme se. Jsem typ, který chce vyhrát každý zápas. Když jsme Plzni vzali dva body, tak v koutku duše samozřejmě vím, komu jsme tím pomohli. Můj cíl byl ale vyhrát. Už jsem v Olomouci a ne v Plzni.

Věříte Plzni, že ligu vyhraje?

Důležité je, jestli někdo v posledních dvou zápasech základní části ztratí a kdo bude na prvním místě, protože se rozhoduje, kdo bude hrát domácí zápasy. Kdo bude po 30. kole první, myslím, že ten titul získá. Ale ještě dva zápasy zbývají.

Vy se cítíte zdravotně už zcela fit?

Byl jsem i několikrát hrát za béčko, protože kluci vzadu hráli dobře a trenér neměl důvod zasahovat do sestavy. Nás trápí spíš ofenzivní část. Když jsem nehrál, tak jsem si řekl, že bych si šel zahrát za béčko. Zdravotně jsem na tom v pohodě.

Takže chuť do fotbalu pořád máte, nicméně po sezoně vám končí v Olomouci smlouva. Už víte, co pak?

Záleží na vedení klubu. Zatím se nikdo se mnou dál nebavil, uvidíme, co bude v nejbližších týdnech. Pak se rozhodne.