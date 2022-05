Olomoučtí fotbalisté zakončí sezonu. A Hubník? Může to být jeho rozlučka

„Děláme vše pro to, aby byl nachystaný, ale teprve uvidíme,“ podotkl olomoucký trenér Václav Jílek.

Bylo by to až příliš smutné loučení trojnásobného mistra ligy s Plzní. Hubník musel být střídán před týdnem na konci poločasu, když se po kurážném sólu do vápna soupeře sám zranil. A než stihla Sigma vystřídat, inkasovala do šatny. „Byla to zbytečná individuální akce místo jednoduchého řešení, navíc se u toho zranil. Pak jsme se nedomluvili na odrazu a ještě jsme z toho inkasovali,“ mrzelo Jílka.

Hubníka o půli nahradil Florent Poulolo, jenž se vrátil po zranění kolena. „Florent zvládl zápas velmi dobře vzhledem k tomu, že nastoupil po hodně dlouhé době,“ ocenil Jílek. „Druhá branka soupeře byla úplně šťastná, ale to se stane,“ připomenul teč dalšího mazáka Michala Vepřeka, která změnila směr Hlavatého střely zpoza vápna.

Také sigmácká legenda Vepřek může odehrát svůj poslední mač v nejvyšší soutěži. Dostal sice nabídku na novou smlouvu, leč nastupovat by měl převážně v B-týmu, pokud postoupí do druhé ligy. Totéž platí v případě Hubníka, jenž je podle zdrojů MF DNES připravený skončit s kariérou. Přitom v závěru sezony patřil k nejlepším sigmákům a dokazuje, že pořád na ligu má.

Beneš a Chytil jsou v tréninku

Olomouc v závěru ročníku trápí nevídaná marodka, z níž by se mohli vrátit stoper Vít Beneš a útočník Mojmír Chytil. „Jsou v tréninkovém procesu a mohli by být na zápas připraveni,“ věří Jílek. „Máme opravdu velkou spoustu zraněných, dokonce celou jedenáctku.“

Vítěz duelu o sedmé místo získá bonus milion korun a v příští sezoně bude v domácím poháru nasazen do 3. kola. Sigma musí dotahovat, neboť v závěru domácího špílu neproměnil útočník Antonín Růsek penaltu, což se Hanákům na jaře přihodilo už popáté v řadě. „Výsledek je pořád hratelný,“ říká Jílek. „Nemyslím, že bychom museli něco radikálně měnit. Soupeř nás nepřehrával dramaticky, neměl hromadu šancí. Ale musíme více eliminovat jeho technické hráče a taky být nebezpečnější vpředu.“

Eliminovat chce především hroťáka Ladru a nestárnoucího špílmachra Matějovského. „Kvalita v soubojových situací, co Ladra udržel pod tlakem, dělá rozdíl. Marek Matějovský a Ladra pro mě byli nejlepší hráči soupeře,“ vypíchl Jílek. „Byl tam přehnaný respekt. Věřím, že se poučíme. Vyjít se dá z poslední dvacetiminutovky, ale myslím, že hlavně zafungovala změna mentality. Neměli jsme co ztratit, byli jsme odvážnější a to se projevilo.“

Projevila se také střídání - mladíci hru Sigmy oživili. „Jáchym Šíp s Pavlem Zifčákem přinesli zdravou agresivitu. Štěpán Langer se vůbec nebál, i Patrik Slaměna byl v závěru velmi dobrý,“ chválil Jílek.

Ve formě hrají zejména oba halfbeci - Ondřej Zmrzlý si připsal asistenci a vylepšil sezonní bilanci už na čtyři góly a tři přihrávky.

Juraj Chvátal má statistiku 0+7.

„Pomohla jim pauza. Nechali jsme je odpočinout v rámci určitého restartu. Promluvili jsme s nimi a zabralo to. Kluci jsou nastavení velmi dobře,“ těší Jílka. „U Ondry se zvýšila nebezpečnost, zároveň je spolehlivý dozadu. V každém zápase naběhá velké množství kilometrů. Závěr sezony mu vyšel.“

Mimochodem, dnešní zápas nemusí být loučením Sigmy jen s Hubníkem, ale také s devatenáctiletým záložníkem Kryštofem Daňkem; ten jedná se Spartou.