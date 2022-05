Hubník na to pořád má. Půjde olomoucká fotbalová ikona s penězi níž?

I přesto nastoupil v odvetném utkání fotbalové Olomouce v Liberci o postup do finále prostřední skupiny Fortuna ligy. A jako kapitán předvedl svůj kvalitní standard. Spolehlivý, s přehledem a hlavně jako lídr.

Sigma i díky jeho přičinění udržela čisté konto. V Podještědí vyhrála 2:0, a protože opanovala i první mač na Andrově stadioně, postoupila do finálového dvojzápasu o sedmé místo a finanční prémii.

Hrající legenda olomouckého fotbalu byla hodně vidět. Hlavně v první půli. Tu vystihl přihrávku, tuhle založil útočnou akci. Ve 26. minutě ukořistil dlouhý míč, hrudí sklepl na Breiteho a sám se sprintem vydal až na hrot. Nakonec dostal od Růska míč za obranu, ale jeho následnou přízemní střelu vyrazil liberecký Vliegen nohou.

282 minut Tak dlouho už Sigma s Hubníkem neinkasovala. Co v Boleslavi?

O dvě minuty později už se ale sedmatřicetiletý stoper Hanáků pod gól podepsal. U postranní čáry elegantním dloubáčkem uvolnil Chvátala, jenž z brankové lajny předkládal osamocenému Ondřejovi Zmrzlému. „Už tam nebyl prostor, takže jsem se rozběhl za obranu,“ ohlížel se Juraj Chvátal. „Dokonce jsem si dal zlý dotek, myslel jsem, že to gólman chytne. Zmrzku jsem tam ani neviděl,“ přiznal. Levý halfbek Zmrzlý však poctivě doplnil prostor a osamocený uklidil míč do odkryté brány.

Opět na tři beky. I přes absence

Trenér Václav Jílek před víkendem počítal spíše pracovně způsobilé než marody.

„Ve středu jsme napočítali dvanáct hráčů mimo. To je dost,“ kývnul. Sestavu slátal úspěšně. Opět zvolil rozestavení na tři stopery. Ve středu zálohy už operuje navrátivší se Sedlák, v bráně za Macíka zaskakoval Stejskal a šanci, byť jako střídající, dostali Venezuelan Pina či kanonýr béčka Štěpán Langer, jenž si odbyl ligový debut.„Z hráčů, kteří nám zbyli, jsem měl dobrý pocit. Celkově je postup zasloužený. V sobotu jsme to zkrátka chtěli víc než soupeř,“ povídal Jílek.

Autor prvního gólu Olomouce Ondřej Zmrzlý (vpravo) oslavuje se spoluhráčem Janem Sedlákem.

Jeho kluci na půdě Liberce předvedli dominantní výkon. V prvním poločase mohli vést o více než jednu branku. Zkraje utkání se do slibné šance dostal Daněk, následně zahrozil další mladík -Matěj Hadaš. „Napočítal jsem snad pět gólových situací v první půli,“ pousmál se Jílek.

Škoda, že takto proaktivní přístup nebyl pravidlem v základní části ligy. „Hlava pracuje. Možná nějaký tlak. Teď už v uvozovkách o nic nehrajeme. Nechci to zlehčovat, možná jsme si lépe sedli, ale víc to funguje. Snad na to v nové sezoně navážeme,“ říkal Chvátal.

„Souhlasím s tím, že se nám uvolnila hlava. Je to taková typická věc v českém fotbale, že hráči jsou častokrát zbytečně nervózní,“ doplnil Jílek.

„Sedlo nám to. Hráli jsme dobře. Asi je vidět, že nám tohle rozestavení sedí trošku více. I mně vyhovuje, je tam více prostoru. Ale je dobře, že máme víc variant,“ míní slovenský bek.

Varianta 3-4-2-1 přeci jen po změně stran přinesla definitivní pojistku. Líbivá akce začala už u Stejskala. Olomoucký gólman adresoval přihrávku na Vepřeka, bek přesným nákopem našel Růska, který sklepl míč Daňkovi a útok sigmáků už se vezl. Daněk přihrál do křídla střídajícímu Šípovi, který jako na zlatém podnose předložil na hranici malého vápna míč Růskovi – 2:0.

Olomoucký Juraj Chvátal v nadstavbovém zápase proti Liberci.

Můžete namítnout, že obrana Severočechů byla přinejmenším velmi netečná, ale akce to byla doopravdy oku lahodící. „My takhle chceme hrát celou sezonu,“ zasmál se Chvátal.

Olomouc po hladkém postupu čeká dvojzápas s Mladou Boleslaví. Lepšího z dvojice čeká sedmé místo, za což následuje odměna ve výši jednoho milionu korun a nasazení do třetího kola tuzemského poháru. „Hrajeme ještě o nějaký finanční bonus, ale tohle už nikdo z hráčů nemá v hlavě. Něco jiného by bylo, kdyby se postupovalo do Evropy,“ zmínil Jílek.

„Z hlediska motivace to bylo pro nás trenéry těžší, ale už na trénincích bylo vidět, že to hráči nechtějí jen dohrát, ale postoupit do finálového zápasu,“ dodal kouč.

Startuje se v neděli v Mladé Boleslavi, odveta je na Andrově stadionu naplánovaná na 15. května. Opět za přítomnosti Romana Hubníka i Michala Vepřeka, jenž má na stole stejné podmínky. Oba členové ligového Klubu legend se musí rozhodnout, zda jim snížení platu a pokrčování v béčku, jež bojuje o druhou ligu, stojí za to.