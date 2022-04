Ikony v nejistotě. Stojí Olomouc o Hubníka s Vepřekem?

Prvnímu bude v létě 38 let, druhému 37...

„Je to v řešení,“ odpověděl na dotaz MF DNES trenér Sigmy Václav Jílek po minulém utkání semifinále skupiny o 7. místo proti Liberci.

Kapitán Hubník vynikajícím výkonem na stoperu přispěl k vítězství 1:0, levý bek Vepřek nastoupil na poslední půlhodinu. „Proti Liberci byl Hubník nejlepším hráčem na hřišti. Po celých devadesát minut to zvládl velmi dobře, i v rozehrávce se snažil o konstruktivitu. Byl téměř bezchybný,“ chválil Jílek mazáka. Ostatně prakticky stejné hodnocení pronesl i čtrnáct dní předtím, kdy Hubník hrál výborně proti Plzni (1:1) a následně se Spartou (2:0).

Konec sezony bývalého obránce Herthy, Sparty či Plzně zastihl ve velké pohodě, až na výpadek proti Hradci (0:3). „Slyším tu chválu na něj,“ kývne Jílek. „Proti Hradci chyboval při první brance, takže jsem ji nesdílel v té míře, jinak velmi dobře zvládnuté obranné situace.“

Přesto se přímé odpovědi, zda by jako trenér chtěl mít oba matadory v týmu i pro příští sezonu, vyhnul: „Na jednu stranu si uvědomujeme, že už tam je poměrně značný věkový horizont, na druhou stranu bychom se neměli dívat jen na to, pokud jsou připravení a mají mužstvu co dát. Výkonnost musí být vždycky prvotní.“

Pokud by šlo čistě o výkonnost, nikoli o věk, Hubník, jenž nastoupil v sezoně šestnáctkrát/čtrnáctkrát v základní sestavě, i Vepřek (17/8) by si kontrakty ještě zasloužili.

Podle informací MF DNES má sportovní manažer Sigmy Ladislav Minář s oběma veterány o variantách jejich dalšího působení v klubu jednat. Nejspíš se nějaké nabídky dočkají. Otázka je, jaké. Minářovi by se hodil i mentor do B-týmu, pokud postoupí do druhé ligy.

Jenže myslíte si, že by se Hubník s druhou ligou uspokojil, když vidí, že stačí na první? To nemá borec s jeho životopisem a výdělkem zapotřebí. Stejně jako stěhování do nedalekého Prostějova. Dál chce být platným členem ligového týmu.

„Záleží na vedení. Zatím se nikdo se mnou dál nebavil, uvidíme, co bude v nejbližších týdnech,“ pravil před dvěma týdny. Ač si pravidelně tejpuje stehenní sval, po zranění se vrátil ve velké formě. „Zdravotně jsem na tom v pohodě,“ ubezpečil.

Vepřek zase doléčil achilovku.

Sigma během jara dala nové smlouvy „mladším“ třicátníkům Breitemu, Greššákovi a Benešovi.

Jen její ikony ještě neví, zda s nimi počítá. Chce je mít až do posledního kola maximálně motivované a pak? „Nějaký plán máme. Je před námi ještě minimálně jeden, ale věřím, že tři zápasy. Je prostor, abychom to vyřešili,“ dodal Jílek. „Záležet bude taky na Romanovi a dalších věcech.“