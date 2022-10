Potřebuji hotové hráče, zoufá si po porážce pardubický kouč Kováč

„Brno nás neskutečně vyškolilo z efektivity,“ nezastíral Kováč, „byl to zápas o prvním gólu, který jsme bohužel nedali. Kromě Janoška tam měl dobrou šanci ještě Pavel Černý, ale místo zakončení dostal žlutou kartu, tam se to lámalo.“

Ústřední postavu utkání hledejte v kádru soupeře. Byl jí nejlepší střelec Zbrojovky Jakub Řezníček. Na předchozích šest přesných zásahů navázal více než dobře, Pardubice zničil hattrickem. A co víc. Všechny góly nasázel s úplným přehledem.

„Na Řezníčka a Ševčíka jsme se celý týden připravovali. Dva hráči Brna dali čtrnáct gólů, my jich máme dohromady devět, z toho tři záložník (Hlavatý). Tak tady se to rozhoduje,“ připomněl Kováč.

Jediným pozitivem po zápase s Brnem pro Pardubice by mohlo být, že také předposlední Zlín ztratil dobře rozehraný zápas v Olomouci (1:2) a díra mezi šestnáctým a patnáctým místem zůstala nezvětšená. Do konce podzimu jim zbývá odehrát ještě derby s Hradcem Králové (v sobotu od 15 hodin v Boleslavi) a těžké duely se Slováckem a Plzní. Zůstat na dostřel je v současnosti pro Pardubice téměř nadlidský úkol.

„Do zimy musíme udělat co nejvíce bodů, aby se to úplně neotevřelo,“ uvědomoval si Kováč. I jemu už však mu dochází nápady, jak to udělat: „Potřebujeme mít zdravé stěžejní hráče. Chybí nám Hranáč a Solil. Nedá se na to vymlouvat, ale máme tam Brazilce Limu s Rosou, kteří ještě potřebují čas. Čekáme také víc od těch, kteří přišli na poslední chvíli (Zahradníček, Chlumecký). To jsou fakta.“

Zatímco po předchozích prohrách se svěřence snažil spíš podržet, tentokrát na něm snad poprvé bylo znát naštvání. „Musí přijít změna,“ vypálil ze sebe. Na mysli měl hráčské obsazení. V lednu Pardubice nutně potřebují posílit kádr, aby to na novém Letním stadionu nakonec nebyla prvoligová derniéra.

„Víme to. Musí přijít zkušení hráči, kteří budou herní situace zvládat lépe. Máme opravdu šikovné mladé kluky, se kterými rozhodně chci pracovat, ale zároveň potřebuji hotové fotbalisty,“ zdůraznil Kováč. Klíčová je především pozice koncového útočníka. „Černý je pro nás důležitý, ale ve třinácti zápasech nedal gól,“ povzdechl si Kováč.