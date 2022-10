Zbrojovka ladí novou zbraň, sehrává mladíky Ševčíka s Pachlopníkem

Ševčík potenciál v prvních ligových kolech potvrdil, načež ho potkal pokles formy. Pachlopníka výrazně přibrzdilo loňské vážné zranění během hostování v Plzni, po němž se teprve vrací na trávníky a v Brně se pokouší o restart.

V minulých dvou ligových kolech Pachlopník Ševčíka střídal. Ve středu v poháru proti druholigovému Táborsku si oba mladé klenoty poprvé zahrály spolu.

„I když si myslím, že jsme si mezi sebou nedali ani jednu přihrávku, tak to byla naprostá paráda,“ hlásí Ševčík. Utkání v závěru rozhodl, když se gólem a asistencí postaral o obrat na 2:1 pro Zbrojovku. To už Pachlopník na hřišti nebyl, trenéři mu po zranění minutáž dávkují opatrně.

„O fotbale se hodně bavíme, jsme kamarádi a to se přeneslo i na hřiště. Když byl on v nějakém prostoru, věděl jsem, kde mám být já. Souhra s ním mě baví, symbióza je tam dobrá a situace jsme dokázali vytvářet,“ shrnul spolupráci se starším spoluhráčem Ševčík.

Brněnský Ondřej Pachlopník (vlevo) si hlídá balon v zápase proti Českým Budějovicím.

Před sobotním klíčovým ligovým duelem proti Pardubicím, v němž bude Zbrojovka odrážet hrozbu čtvrté prohry v řadě, se nabízí otázka: Může tohle mladé ofenzivní kombo obstát i v lize?

„Může a my se na to do budoucna těšíme. Zatím je to strašně brzo hodnotit, Ondra se do toho dostává pomalými kroky, ale může to být perfektní. I na sobotu je to jedna z alternativ, to však nechceme specifikovat,“ naznačuje asistent trenéra Jozef Dojčan.

Sebevědomí pro hráče i tým

Pro Zbrojovku momentálně není stěžejní, jak by se vedle sebe srovnali dva prvotřídní mládežníci, ale aby se hlavně vrátil do pohody Ševčík. Jako první ho v 5. kole ubránila Slavia, od té doby Ševčík střídal světlejší chvilky s horšími a brzká střídání v minulých dvou zápasech to podtrhla.

„Žádný hráč není rád, když střídá, na sebevědomí mu to nepřidá. V poháru jsem se cítil dobře, měl jsem hodně síly a závěr byl vyústěním práce na hřišti,“ ohlédl se za středečním vystoupením Ševčík, jemuž trenér Richard Dostálek po minulých zápasech vyčítal menší pracovitost. I proto šel Ševčík pohár hrát, přestože bývá zvykem, že opory týmů mívají v MOL Cupu vytížení menší.

„Byl to důležitý zápas, třetí kolo poháru, soupeř měl kvalitu. Nevím, proč bych měl odpočívat. Fyzicky se cítím dobře, doufal jsem, že se zase trefím, a že jsem přidal i asistenci a zvedl jsem si sebevědomí, bude do ligy jenom plus,“ vyhlíží brněnský středopolař.

Přiznává, že na něho během sezony tíha nejvyšší soutěže dolehla. Od zápasu, v němž ho „vymazala“ Slavia, už to nebyl ten Ševčík, který si na hřišti se soupeři dělal, co chtěl.

Michal Ševčík z Brna odehrává balon před Eldarem Šehičem, obráncem Baníku Ostrava.

„Neřekl bych, že by mě Slavia poznamenala, spíš se možná soupeři jinak chystají. Mně nepřijde, že bych dělal něco jinak. Možná nervozita sehrála roli. Celý tým jsme měli nováčkovskou chuť, Slavia nás trochu srazila. Nedělal bych z toho vědu; vím, co je náš tým schopen zahrát. I já jsem se fyzicky cítil dobře, to spíš hlava byl problém,“ míní.

Ve Zbrojovce sází na to, že se Ševčík od poháru odrazí zpět nahoru. „Na každého dopadne slabší období. Michal je inteligentní hráč, nemám o něho strach,“ říká asistent Dojčan.

Debatu by raději než na jednotlivce vztahoval na celý tým. „My jsme Zbrojovka Brno. Nechci všechno točit kolem Ševčíka. On je pilíř mužstva, čísla o tom svědčí, ale potřebujeme stoprocentní práci od všech, každý zápas musí být hraný jako o život. Tak jako Spartě pomohlo, že vyhrála v deseti lidech nad Hradcem, tak doufám, že i nás nakopne výhra v zápase s Táborskem, který byl málem ztracený,“ burcuje.

Pachlopník už dal gól

Psychicky se po zranění zoceluje i Pachlopník. První start po třinácti měsících bez fotbalu si připsal v divizi a hned dal gól; celkově od začátku října zasáhl do čtyř zápasů.

„Jsem upřímně nadšený, jak to zvládá i že se nebojí chodit do některých soubojů,“ sleduje kamaráda Ševčík.

Na ligu s Pachlopníkem by si troufl, i když by to pro něho zřejmě znamenalo myslet víc na bránění.

Dojčan připouští, že dříve či později tuhle zbraň Zbrojovka využije. „Oba jsou to kvalitní hráči, mají velký akční rádius, jsou góloví. Pro soupeře by mohlo být složité je bránit,“ zamýšlí se kouč.