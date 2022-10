Řezníček a třetí hattrick v kariéře. Proč dávám góly jen venku?

Jedna branka v Olomouci, další v Ostravě, dvě ve Zlíně, jeden gól v Jablonci, jeden Hradci Králové na stadionu v Mladé Boleslavi a naposled tři v pražském Ďolíčku, kde svá domácí utkání hrají Pardubice.

Až na zápasy proti Hradci a v Jablonci přinesly Řezníčkovy branky ligovému nováčkovi vítězství.

Hattrick se mu povedl potřetí v kariéře. Tři branky v jednom utkání dal naposled v červnu 2020 za Teplice proti Zlínu. Poprvé to bylo na jaře 2018 za Olomouc na Dukle.

Proti Pardubicím čtyřiatřicetiletý útočník nasázel tři góly mezi 40. a 74. minutou. Nejprve zakončil samostatný únik po kolmici za obranu od Michala Ševčíka, krátce po změně stran zužitkoval zpětný pas na hranici vápna od Filipa Součka a hattrick završil po kombinaci Ševčíka s Nigerijcem Musou Allim.

„Jsou to šikovní fotbalisti a hraje se mi s nimi dobře stejně jako s ostatními. Třetí gól byla krásná akce, Alli mi to připravil ideálně. Všechny ty góly jsem takhle chtěl dát, povedlo se,“ líčil novinářům.

V tabulce střelců se s devíti zásahy dotáhl na slávistu Stanislava Tecla. Navíc má na kontě i tři gólové přihrávky spoluhráčům.

„Statistiky trochu sleduju, ale na to je ještě brzy. Těší mě to, ale musím za to poděkovat klukům, kteří mi šanci připravují,“ poznamenal.

„Brno mě bralo s tím, že umím dávat góly. Góloví útočníci navíc v lize moc nejsou. Zatím to funguje tak, jak má, snad to bude pokračovat.“

V minulé sezoně druhé ligy Zbrojovce pomohl k postupu mezi elitu osmnácti góly, ale ty se nepočítaly do jeho prvoligové statistiky, která čítá 86 branek. Ještě čtrnáct a bude v prestižním klubu stovkařů.

Přiblížit se mu příště proti Liberci.

„Samozřejmě bych chtěl dát gól konečně doma, ale na našem stadionu musíme konečně zabrat i celkově jako tým,“ zdůraznil Řezníček.

Brno je na hřištích soupeřů daří mnohem víc, získalo dvanáct bodů, doma jen pět.