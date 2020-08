Bráchové v lize proti sobě? Náš klukovský sen! říká pardubický Čelůstka

„Brácha by potvrdil, že jsem mu vždycky, když mu končila smlouva, radil, aby ještě zůstal ‚venku‘. Tentokrát jsem mu ale poprvé řekl, aby se vrátil domů,“ přiznal 29letý obránce. „Jsem rád, že se tak rozhodl, může se nám splnit velký klukovský sen. Snad to vyjde,“ přál si Tomáš Čelůstka.



Stejně jako proti Chrudimi jej trenéři i v sobotním fotbalovém přáteláku s Jihlavou poslali na plac až po poločasové pauze. Po výhře 1:0 na stadionu v Hlinsku Čelůstka povídal: „Z naší strany to bylo určitě kvalitnější utkání než to předchozí - tam jsme nepůsobili moc dobře. Teď už to bylo slušné jak herně, tak i fyzicky. Celkově jsme měli navrch, myslím, že to vítězství je zasloužené.“

V úvodní půli však měl výkon Pardubic určité rezervy, rozjížděly se postupně. Jihlava držela balon a dlouho působila nebezpečněji; větší příležitosti si však díky průnikům a přesnějším finálním přihrávkám nakonec přece jen dokázal vypracovat Čelůstkův tým. A ve druhé půli jeho progres jenom gradoval.

„Musíme však zapracovat na tom, abychom ty šance proměňovali,“ poznamenal Čelůstka. „V lize jich tolik mít nebudeme, takže jakákoli se nám naskytne, by měla skončit gólem,“ dodal bek.

Ten v první půli mohl ještě z lavičky sledovat duo borců, kteří jsou v Pardubicích na herní zkoušce: Američana Luise Miguela Gila a Slováka Petera Kolesára. „Líbili se mi. Hlavně Peťa Kolesár je takový malý, mrštný, šikovný na balonu,“ podotkl Čelůstka.