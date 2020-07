Čelůstka je zpátky v Česku, bývalý slávista podepsal smlouvu se Spartou

Prošel italskou, anglickou či druhou německou ligou. Naposledy působil v tureckém Antalyasporu, kde mu na konci sezony vypršela smlouva. Do Sparty přichází jako volný hráč, upsal se do roku 2023.



Ostřílený obránce, reprezentant. V jednatřiceti letech toho má zlínský rodák a odchovanec za sebou mnoho.

Coby teenager přestup do Slavie, odkud ve dvaceti zmizel na zkušenou do italské Parmy. Když se pak z hostování do Edenu vrátil, po roce zamířil do tureckého Trabzonsporu a pak i do Sunderlandu, za který odehrál jednadvacet duelů v Premier League.

„Sunderland byl skvělá škola. Nejlepší a nejnáročnější liga na světě. Podzim 2013 mi vyšel, jaro už bylo horší. Hrál jsem málo, byl jsem sám, protože přítelkyně dodělávala vysokou školu. Do toho ponuré počasí na severu Anglie. Vlastně jsem byl rád, že sezona skončila,“ vzpomínal před rokem.

Tenkrát na Ostrovech častěji nastupoval coby pravý obránce, nyní je z něj hlavně stoper. Rok strávil v německém druholigovém Norimberku a od léta 2015 hrál za Antalyaspor. A až odsud se natrvalo prosadil i do národního týmu.



„Nebylo mi příjemné, když se mě předtím reprezentace netýkala,“ neskrýval, pod koučem Jaroslavem Šilhavým se z něj ovšem stal stoper číslo jedna a jeden ze strůjců úspěšné kvalifikace o mistrovství Evropy.



I proto o něj Sparta dlouhodobě stála.

Už před dvěma lety Čelůstka o přestupu mluvil s manažerem Tomášem Rosickým i tehdejším trenérem Pavlem Hapalem. „Měli vážný zájem, ale bylo to pro mě citlivé téma. Hrál jsem ve Slavii, která mi umožnila jít ven, byl to odrazový můstek do kariéry,“ říkal loni v červnu

Teď vábení z Letné přece jen vyslyšel. Co ho tam čeká?

Na postu stopera to bude konkurence Lukáše Štetiny a Davida Lischky. Nejasná je budoucnost slovenského reprezentanta Dávida Hancka, jenž sice s týmem zahájil přípravu, ale jeho přestup či prodloužení hostování z Fiorentiny vyřešené není.

„Jsme moc rádi, že se nám podařilo Ondrův přestup zrealizovat,“ poznamenal Rosický. „V kádru budeme mít vyvážený mix mladých a zkušených středních obránců. Do zadních řad jsme chtěli přivést někoho s velkými zkušenostmi, Ondra má navíc silné lídrovské schopnosti, je to vítězný typ. To by týmu mělo do budoucna hodně pomoct.“



Čelůstka je třetí sparťanskou posilou po brankáři Dominiku Holcovi ze Žiliny a bulharském útočníkovi Martinu Minčevovi z Černo More Varna. Po vypršení či předčasném ukončení kontraktů naopak odešli Guélor Kanga, Martin Frýdek, Costa Nhamoinesu, Semih Kaya, Georges Mandjeck, Tal Ben Chaim a David Bičík.