Čas hledání. Pardubice dál zkouší možné posily, se dvěma nováčky porazily Jihlavu

Zkoušení možných posil pokračuje. Po mladém gólmanu z Herthy Berlín Maximu Hertelovi, obránci z ostravského Baníku Josefu Celbovi a záložníku Matěji Vítovi ze Slavie, kteří dostali příležitost předvést se v úvodním přáteláku proti Chrudimi (a v prvních dvou případech nepřesvědčili), přišli na řadu další.



Pardubičtí trenéři teď proti Jihlavě prověřovali duo noviců: 26letého Američana hispánského původu Luise Miguela Gila a 22letého Slováka Petera Kolesára.

Oba jsou to středopolaři. Zatímco minule Hertelovi, který ovšem vyváděl zřídkakdy vídané kiksy, a Celbovi ve snaze udělat dojem nepomohly ani mdlý výkon spoluhráčů a zvlněné a tvrdé hřiště ve Stolanech, Gil s Kolesárem měli na pěkném pažitu v Hlinsku přece jen příhodnější podmínky.

Především Kolesár, jenž odehrál kompletní zápas, na křídle působil dravě a svěže. Byť podle kouče Jaroslava Novotného ani jemu - stejně jako celému mančaftu - začátek klání nevyšel nějak dokonale.

„Měl tam několik ztrát, ale potom se zlepšil,“ poznamenal Novotný. „Něco v něm určitě je, ale nevím, zda to bude natolik top, aby nám to pomohlo v lize. To ještě musíme probrat,“ doplnil.

Američan Gil, jejž pardubičtí fanoušci znají z předchozí sezony coby hráče pražského Žižkova, v poločase střídal. „Po operaci menisku mu chybí fyzička,“ mínil Novotný. „Do hry se moc nezapojoval.“

Druhá pětačtyřicetiminutovka duelu s jihlavskou Vysočinou, do níž zasáhli i náhradníci Čelůstka, Surzyn, Čihák a Cadu, už snesla přísnější měřítko. Zrodila se v ní také jediná branka, jíž v 79. minutě rozhodl Ewerton. Ten doklepl balon do prázdné brány po akci zprava.

„Druhý poločas už byl dobrý,“ řekl kouč Novotný. „Vypracovali jsme si několik solidních příležitostí a jednu z nich proměnili. Bylo to kvalitní utkání, zase nám to něco napovědělo,“ konstatoval trenér.

Po přestávce už odpočíval jihlavský forvard Stanislav Klobása, o nějž Pardubice po postupu do první ligy hodně stály.

„My jsme měli velký zájem,“ přisvědčil Novotný. „Ale jak to je nyní, to je spíš otázka na klubové manažery. Zatím se nedohodli na financích, nicméně asi to ještě úplně nevyšumělo,“ uvedl k tomu kouč.