Nová euforie přijde s ligou, ví kapitán pardubických fotbalistů Jeřábek

„V klubu jsou před ligou změny na některých pozicích, takže na sekačce už asi nebudu,“ potvrdil Jeřábek s tím, že se hledá náhradník. „Zatím ještě někoho sháníme, takže do té doby budu muset pomoci. Pak se budu kolem týmu motat jako kustod, ale občas si na traktor asi stejně vlezu,“ předpokládal Jeřábek.

Jeho šéfové však budou maximálně dbát na to, aby se klubová ikona soustředila výhradně na fotbal. Nejvyšší soutěž nebude pro nováčka, kterého čeká čtyřiatřicet venkovních duelů, vůbec žádná legrace.



„Musíme začít pracovat, už není čas na odpočinek. Oddychneme si až někdy na Vánoce, což není zrovna optimistický výhled, ale musíme to tak brát,“ velel Jeřábek. „Každý by teď měl o sebe daleko víc dbát, znát své tělo a přesně vědět, co potřebuje,“ dodal.

Hráči již absolvovali dvě tréninkové jednotky, první v pondělí, druhou v úterý. „Abych byl upřímný, moc se mi nechtělo,“ smál se Jeřábek. „Volno bylo fakt krátké, ještě týden navíc by byl ideální,“ dodal.

Na něj ale musí rychle zapomenout, Pardubice už dnes čeká první přípravný zápas, ve Stolanech budou od 17 hodin hrát proti Chrudimi.

„Člověku ani nepřijde, že vypadl z tempa, prostě jedeme dál. Nakonec je to možná lepší než trénink,“ uvažoval Jeřábek, jenž alespoň v rámci možností dobil baterky v Chorvatsku.

„S manželkou jsme si to moc užili, parádní dovolená. Jeden den jsem si půjčil paddleboard, taková oddychovka. Bylo tam krásně, ještě bych si to o chvíli protáhl,“ zopakoval Jeřábek.

Výraznou pomocí v tvrdé dřině i při regeneraci by měla být postupová euforie. „Ta největší nejspíš přijde až před samotným začátkem ligy. Já sám jsem ale ve svých letech už ani v nic podobného nedoufal, možná, že před prvním utkáním budu trochu nervózní,“ neskrýval šestatřicetiletý záložník.



Na kterém ligovém stadionu Pardubice koncem srpna poprvé vyběhnou, to určí los, který se koná přesně za týden ve středu.

Jeřábek však soupeře zatím neřeší, jako kapitán teď musí v první řadě dohlédnout na to, aby do kabiny zapadly nové tváře.

V Pardubicích se na testech hlásil mladý gólman z Herthy Berlín Maxim Hertel a stoper Baníku Ostrava Josef Celba, na hřišti vyklusával také rekonvalescent Michal Petráň a zkušenosti bude v přípravě sbírat čtveřice mladých odchovanců Vojtěch Sychra, Samuel Šimek, Petr Kurka a Tomáš Kubart.



„Přišli nějací noví kluci, takže první trénink měl slušný náboj, ale žádné výraznější změny nenastaly. Možná v šatně, kde máme nového maséra,“ vypočítával Jeřábek.

Východočeši udrželi také plzeňské trio Michal Hlavatý, Lukáš Pfeifer a Filip Čihák, těsně před podpisem by pak měla být smlouva s brankářem Markem Boháčem.