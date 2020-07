Štastný pardubický kapitán Jeřábek: Z postupu se mi zamotala hlava

„Jsou to nepopsatelné pocity, to se ani nedá slovy vyjádřit. Po tom zápase se mi z toho až trošku zamotala hlava. Ani jsem nedoufal, že bych tohle ještě někdy zažil,“ líčil po triumfu 4:1 nad Vyšehradem, který Pardubice postrčil do elitní soutěže.

„Už jsem tu dlouho. Že dosáhneme až na tu nejvyšší metu, to jsem nedoufal. Ale sešla se perfektní kabina, panovala parádní atmosféra. Tím jsme dokázali spoustu zápasů zvládnout třeba 1:0, i když se nám v nich úplně nedařilo. To podle mě rozhodlo o tom, že jsme to dokázali,“ pokračoval kapitán úspěšného týmu.



Naskakují vám vzpomínky na všechny ty roky, co jste tu odehrál?

Určitě. V pátek jsme se bavili s naším kondičákem Tomášem Prorokem, že z divizní éry už jsme tu zbyli jen my dva a Šejba (trenér gólmanů Martin Shejbal), nikdo jiný tu nezůstal. Je nepředstavitelné, že jsme to dotáhli až sem.

Trenér Krejčí mluvil o tom, že tohle byl nejlepší mančaft, co v Pardubicích trénoval. V čem spočívá jeho kouzlo?

Tady to vždycky bylo založené na fungující kabině, nikdy jsme tu neměli pro hráče nějaké nastandardní podmínky. Teď se to sešlo tak, že do toho nebylo ani potřeba moc zasahovat, žilo si to vlastním životem. A fungovalo to parádně.

Po podzimu jste vedli a tým se navrch podařilo dobře posílit, že?

Přesně tak. Vedení se povedlo doplnit kádr nejen kvalitou, ale i tím charakterem.

Kdy jste začal definitivně věřit tomu, že to s postupem klapne?

Já se k tomu během jara moc neupínal, bral jsem to po zápasech. Snažili jsme se nevnímat to, že všude přetřásali, jak nás Brno dohání a že budou nakonec první oni. Pořád se mluvilo o Zbrojovce nebo o Dukle. Nechtěli jsme si to nějak moc připouštět, prostě jsme hráli to, co nás baví, zdobí. Jak jsme minule zvládli zápas v Třinci, už jsem věřil, že to dopadne.

S Vyšehradem jste měli skvělý vstup, ale pak to bylo 1:1. Zacloumalo to s vámi? Potřebovali jste zvítězit.

Začátek byl parádní. Pak přišla nervozita z toho, že už to je tak blízko. Gól na 1:1 nás zmrazil. Ale v poločase jsme si řekli, že do toho musíme dát ještě víc, že do toho vlétneme. Rozhodli jsme to, což je super.

Jak jste si užil bezprostřední oslavy s fanoušky po závěrečném hvizdu?

To bylo ze všeho nejlepší, sesypali jsme se tam na sebe. Po zápase jsem toho měl celkem dost, nemohl jsem popadnout dech. Musel jsem se z toho oklepat, jít se napít vody, srovnat se. Už to je dobré.

Tahle noc bude asi dlouhá.

Myslím, že hodně (úsměv). Nechám se překvapit, neumím odhadnout, jak dlouho budeme slavit.

Co soudíte o šancích Pardubic v první lize?

Když jsme šli z divize do ČFL, říkal jsem si, že to už bude jiný mazec. Ale prošli jsme to, postoupili ze druhé příčky. Netušil jsem, jestli ve druhé lize budeme schopni nějaké konkurence. A najednou jdeme do první ligy. Takže si zase řeknu, že to bude mazec - a uvidíme.

Těšíte se na dovolenou?

Doufám, že bude co nejdelší. Program byl hodně nabušený, s manželkou si konečně užijeme nějaký čas společně.