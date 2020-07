První trénink na plný plyn. Kluci byli hladoví, říká pardubický trenér

„Líbilo se mi to,“ pochvaloval si kouč. „Máme tu pracovité kluky a oni cítí, že tempo v první lize bude jiné. Taky se v tom projevil hlad po fotbalu, dva týdny neviděli míč.“



Na trávníku hřiště číslo 3 Pod Vinicí se pohybovalo dohromady pětadvacet borců. Po úvodní rozcvičce a pár cvičeních se na zkrácené ploše střetly dvě jedenáctky; nechyběl hráč uplynulé druholigové sezony Michal Hlavatý, kterému mateřská Plzeň v minulém týdnu v Pardubicích prodloužila hostování.

Brazilci (zleva) Ewerton a Cadu na tréninku Pardubic.

„O Míšu jsme stáli, měl tu dobrý rok. Největší šanci hrát nejvyšší soutěž má podle mě v Pardubicích. Děkujeme Plzni, ale tohle byla nejlepší volba,“ řekl trenér Krejčí.

Z hostujících hráčů, na které si fanoušci Východočechů v minulé sezoně zvykli, tu běhal třeba i Brazilec Ewerton, další záložník, který však patří Mladé Boleslavi, nebo obránce Michal Surzyn z Olomouce. Novici naproti tomu byli Josef Celba, 25letý bek z Ostravy, jenž na jaře hostoval ve Vítkovicích, a 21letý gólman z Herthy Berlín Maxim Hertel. Oba dorazili na testy.

Vedle se pak pod vedením kondičního kouče Tomáše Proroka chystalo duo rekonvalescentů Michal Petráň a Vojtěch Sychra (doléčují vykloubenou ruku, resp. bolavý kotník). Kromě Sychry Krejčí do přípravy zapojil ještě tři dorostence. „Dva z nich, Petr Kurka a Samuel Šimek, ještě mohou pokračovat v téhle kategorii, Tomáš Kubart a Sychra v ní čerstvě skončili,“ poznamenal trenér Krejčí. „Jsou to talentovaní hráči, chtěli jsme se na ně podívat. Byli bychom rádi, kdyby se zapojili do třetí ligy, to by pro ně byla obrovská zkušenost,“ nastínil.

Brankář Maxim Hertel na tréninku Pardubic.

V omezeném čase před začátkem ligy, jenž je navíc „prošpikovaný“ přáteláky (už ve středu od 17 hodin Pardubice nastoupí ve Stolanech proti Chrudimi), není prostor něco extra vymýšlet.



„Hráči nemohli nic ztratit z kondice, kterou měli na jaře. Plynule na to navážeme a budeme na ní pracovat v průběhu sezony,“ konstatoval Krejčí.

Pětapadesátiletý trenér doufá, že průběh soutěže výraznějším způsobem nenaruší koronavirus.

„Pokud by to mělo být jako na jaře, tak jsem otrávený jako hadí zub,“ neskrýval Krejčí. „Ale věřím, že do toho stadia to nedojde. Že se hráči, co onemocní, doléčí, a zbytek mančaftu bude hrát. Uvidíme, jak to LFA (Ligová fotbalová asociace) nastaví. Termíny budou tak našlapané, že to ani přerušovat nepůjde,“ přemítal trenér Pardubic.